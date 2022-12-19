«Это не должно противоречить трендам». Как популяризировать нашу культуру и есть ли на неё спрос?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Запрос на белорусскую культуру стал выше, чем 5 лет назад? Или остался на том же уровне?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Я сразу говорю, что выше. Однозначно выше.

Юлия Кнатько, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Белорусского государственного университета культуры:

Можно сказать о традиционных ценностях, во-первых, мы говорили много о глобализационных вызовах, мы говорили, где мы, но мы забываем главный вопрос глобализационного вызова: не с кем мы, а кто мы. Традиция как раз таки отвечает на вопрос: кто мы? Здесь нет никаких противоречий, мы между Западом и Востоком, мы и к врагу относимся с уважением, мы уважаем достижения. Традиция наша, конечно, востребована у молодого поколения. Вот вы спрашиваете: востребована ли? Да, конечно. Это риторический вопрос. Мы сегодня будем говорить, что вот этот ответ на глобализацию есть понятие «глокализация». Что такое глокализация? Национальный вариант интерпретации модных трендов. Сегодня говорим: национальная кухня невероятно популярна, современные белорусские дизайнеры. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим, условно, о драник-бургере.

Ольга Чемоданова:

Мы открыли новые вкусы национальной кухни, которые мы даже не представляли. Юлия Кнатько:

Драники были гораздо позже, раньше были другие блюда. Наши национальные дизайнеры стараются создавать модные, трендовые вещи, которые изображаются с нашей символикой. Мы их узнаем благодаря нашим картинам, фразам и цитатам из нашей литературы, благодаря этим модным тенденциям. Вот эта мягкая сила, продолжая комментарий предыдущего спикера, она может быть переосмыслена немного иначе. Это не только перепрошивка, это естественная среда через воспитание, через нравственную культуру, через идеалы. И это должно идти в ногу со временем. Это не должно противоречить трендам. Кирилл Казаков:

Это все правильно и хорошо, но ровно тем же пользовались наши враги до августа 2020 года. Как нам забрать это у них? Алена Сырова:

Чуть ли не вышиванку приватизировать собрались. Кирилл Казаков:

Все, что вы сказали: модные дизайнеры, фразы из литературы, модные тенденции, драник-бургеры, все это было просто приватизировано. И это не коим образом не касалось государства, как они думали. Как это забрать?