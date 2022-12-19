Станислав Зась подвёл итоги работы ОДКБ в 2022 году

Новости Беларуси. Чрезмерная военная активность Запада у границ Союзного государства вынуждает нас наращивать обороноспособность. Так, именно на стратегическое сдерживание были направлены прошедшие в начале года белорусско-российские учения. Об этом 19 декабря заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время подведения итогов работы организации в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместные действия – очередной шаг на пути укрепления безопасности союзного блока. В планах на следующий год – проведение ряда военных учений, в том числе у западных рубежей. Что касается наращивания миротворческих сил ОДКБ, то, по словам генсекретаря, сейчас расширение не планируется. Однако в случае необходимости организация может развернуть большую группировку миротворческих сил.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

Мы для себя выделяем в качестве приоритетов оснащение коллективных сил оперативного реагирования и миротворческих сил. Тот основной костяк, который будет задействован в первую очередь в формате ОДКБ. В качестве приоритетов выделяются два таких направления. И, конечно же, в качестве необходимого требования к оснащению этих сил – это их оснащение совместимым вооружением, техникой, средствами связи. Исходя из того, что они будут выполнять задачи совместно.

Напомним, в 2023 году председательство в ОДКБ перейдет к Беларуси. Оно пройдет под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности».