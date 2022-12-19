«Люди всё равно на это обращают внимание». Противоречат ли надписи латиницей нашим культурным ценностям?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Вспомню тот урок, который глава государства проводил для молодежи 1 сентября. Наверное, все исторические периоды Александр Лукашенко затронул и резюмировал тогда: вот поэтому мы белорусы. Мы знаем, каждый человек такой, какой он есть сейчас стал, потому что у него был определенный опыт. Возможно, мы бы не относились толерантно, не было бы у нас двух языков в стране, если бы не было у нас на территории столько народов. Кирилл Казаков, СТВ:

Не было бы кириллицы и латиницы, арабской вязи. Когда ты эти очень радикальные мнения слышишь: вот это выжечь, это стереть, это было в Советском Союзе, это нужно оставить, это было до Советского Союза, это должно исчезнуть. Думаешь: хорошо, написаны у нас там латиницей или кириллицей остановки. Ну написаны и написаны, бог с ним.