«Люди всё равно на это обращают внимание». Противоречат ли надписи латиницей нашим культурным ценностям?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вспомню тот урок, который глава государства проводил для молодежи 1 сентября. Наверное, все исторические периоды Александр Лукашенко затронул и резюмировал тогда: вот поэтому мы белорусы. Мы знаем, каждый человек такой, какой он есть сейчас стал, потому что у него был определенный опыт. Возможно, мы бы не относились толерантно, не было бы у нас двух языков в стране, если бы не было у нас на территории столько народов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Не было бы кириллицы и латиницы, арабской вязи. Когда ты эти очень радикальные мнения слышишь: вот это выжечь, это стереть, это было в Советском Союзе, это нужно оставить, это было до Советского Союза, это должно исчезнуть. Думаешь: хорошо, написаны у нас там латиницей или кириллицей остановки. Ну написаны и написаны, бог с ним.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Народ, вы знаете, эти моменты дергает так или иначе. Люди все равно на это обращают внимание. А почему у нас два языка: русский и белорусский?
Кирилл Казаков:
Так это же все равно белорусский, только латиница?
Ольга Чемоданова:
Вот, понимаете, нет, только в этой интерпретации.
Юлия Кнатько, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Белорусского государственного университета культуры:
Тут, по-моему, прописаны хорошо наши культурные векторы нашей политики. Они у нас такие, которые сочетают различные тенденции. Мы ориентированы в общемировой социокультурный процесс, мы не можем выйти из него. Те же самые европейские, мы ориентируемся сегодня и на восточно-азиатский вектор. Это сегодня тренд нашей культурной политики. Мы говорим прежде всего о нашей идентичности, но и своим соседям мы говорим, что мы за трансграничное сотрудничество. Это синтез, этот синтез не подразумевает какие-то противоречия к языку, сегодня культурная политика доказывает то, что наша идентичность рассматривает Беларусь в контексте мировой цивилизации. Там нет противоречий, мы должны найти акценты, которые подчеркнут нашу самобытность.
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