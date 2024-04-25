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Иван Кубраков: «Беларусь – это практически единственный островок, где есть безопасность»

25 апреля 2024 12:13
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Дискуссия во Дворце Республики продолжается. Уже очевидно, что Всебелорусское народное собрание внесет весомый вклад в отстаивание интересов Беларуси на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков: «Беларусь – это практически единственный островок, где есть безопасность»-1

Что касается обновленной Концепции национальной безопасности, это наш ответ на вызовы внешнего мира. Документ определяет подходы государства к укреплению защищенности во всех сферах: от политики до демографии. Его подготовка велась на системной основе. Проект Концепции нацбезопасности прошел широкое общественное обсуждение, досконально проработан экспертами и максимально отвечает всем интересам Беларуси. Это отмечают делегаты ВНС.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Что такое безопасность? Ее цену знает каждый гражданин Республики Беларусь. И то, что происходит вокруг наших границ, мы прекрасно видим. Беларусь – это практически единственный островок, где есть безопасность, где люди не боятся выйти на улицу, отпустить туда детей. Поэтому это очень важно. И важно ее обсуждать именно на таком собрании, чтобы все абсолютно люди понимали, что мы делаем все, чтобы мир на нашей земле всегда был обеспечен.

Я считаю, что это очень важный вопрос, начиная от безопасности внутри и до безопасности вдоль наших границ. Поэтому в этом плане это очень правильное решение, и оно обсуждалось не только сегодня на Всебелорусском народном собрании. Концепция национальной безопасности и Военная доктрина обсуждались практически открыто в полном объеме. Да, где-то есть какие-то закрытые моменты. Тем не менее каждый человек вправе высказаться и вправе решать вопросы. В том числе и безопасности.

Иван Кубраков: «Беларусь – это практически единственный островок, где есть безопасность»-4

Валерий Гайдукевич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мир не становится спокойнее. Возникают новые угрозы, претензии, и необходимо оперативно на это реагировать. И сегодняшнее принятие Концепции национальной безопасности и Военной доктрины как раз и способствует этому.

Иван Кубраков: «Беларусь – это практически единственный островок, где есть безопасность»-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Это основополагающие документы, по которым мы будем строить свои взаимоотношения в Республике Беларусь, правильно оценивать состояние вызовов и угроз, организовывать строительство Вооруженных Сил и других воинских формирований для предупреждения, предотвращения и обороны своего государства.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Иван Кубраков # Валерий Гайдукевич # Вадим Синявский

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