Иван Кубраков: «Беларусь – это практически единственный островок, где есть безопасность»

Дискуссия во Дворце Республики продолжается. Уже очевидно, что Всебелорусское народное собрание внесет весомый вклад в отстаивание интересов Беларуси на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дискуссия во Дворце Республики продолжается. Уже очевидно, что Всебелорусское народное собрание внесет весомый вклад в отстаивание интересов Беларуси на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается обновленной Концепции национальной безопасности, это наш ответ на вызовы внешнего мира. Документ определяет подходы государства к укреплению защищенности во всех сферах: от политики до демографии. Его подготовка велась на системной основе. Проект Концепции нацбезопасности прошел широкое общественное обсуждение, досконально проработан экспертами и максимально отвечает всем интересам Беларуси. Это отмечают делегаты ВНС.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Что такое безопасность? Ее цену знает каждый гражданин Республики Беларусь. И то, что происходит вокруг наших границ, мы прекрасно видим. Беларусь – это практически единственный островок, где есть безопасность, где люди не боятся выйти на улицу, отпустить туда детей. Поэтому это очень важно. И важно ее обсуждать именно на таком собрании, чтобы все абсолютно люди понимали, что мы делаем все, чтобы мир на нашей земле всегда был обеспечен.
Я считаю, что это очень важный вопрос, начиная от безопасности внутри и до безопасности вдоль наших границ. Поэтому в этом плане это очень правильное решение, и оно обсуждалось не только сегодня на Всебелорусском народном собрании. Концепция национальной безопасности и Военная доктрина обсуждались практически открыто в полном объеме. Да, где-то есть какие-то закрытые моменты. Тем не менее каждый человек вправе высказаться и вправе решать вопросы. В том числе и безопасности.
Валерий Гайдукевич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мир не становится спокойнее. Возникают новые угрозы, претензии, и необходимо оперативно на это реагировать. И сегодняшнее принятие Концепции национальной безопасности и Военной доктрины как раз и способствует этому.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Это основополагающие документы, по которым мы будем строить свои взаимоотношения в Республике Беларусь, правильно оценивать состояние вызовов и угроз, организовывать строительство Вооруженных Сил и других воинских формирований для предупреждения, предотвращения и обороны своего государства.
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