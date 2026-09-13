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Новости по тегу #Александр Метла

На «Линии Сталина» воссоздали эпизод боя войны в Афганистане
13 сентября 2026 11:38

На «Линии Сталина» воссоздали эпизод боя войны в Афганистане

Грохот военной техники и атмосфера сражений! На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо»
02 августа 2026 08:46

Грохот военной техники и атмосфера сражений! На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо»

Реконструкцию Берлинской операции провели на «Линии Сталина»
10 мая 2026 10:58

Реконструкцию Берлинской операции провели на «Линии Сталина»

На «Линии Сталина» воссоздали события битвы за Москву и боя афганской войны
22 февраля 2026 07:57

На «Линии Сталина» воссоздали события битвы за Москву и боя афганской войны

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»
25 декабря 2025 13:42

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»

На «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»
03 августа 2025 08:03

На «Линии Сталина» прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо»

Атмосфера военных лет! На «Линии Сталина» воссоздали битву за столицу «Минский котёл»
04 июля 2025 08:13

Атмосфера военных лет! На «Линии Сталина» воссоздали битву за столицу «Минский котёл»

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре
14 июня 2025 19:02

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре

На «Линии Сталина» прошла реконструкция Берлинской наступательной операции
10 мая 2025 19:36

На «Линии Сталина» прошла реконструкция Берлинской наступательной операции

Как восстанавливают легендарный Т-34 на «Линии Сталина»? Узнали о реставрации «оружия Победы»
09 мая 2025 12:35

Как восстанавливают легендарный Т-34 на «Линии Сталина»? Узнали о реставрации «оружия Победы»

Современные дети часто удивляются реальным фактам о Великой Отечественной – директор «Линии Сталина»
21 апреля 2025 16:18

Современные дети часто удивляются реальным фактам о Великой Отечественной – директор «Линии Сталина»

На «Линии Сталина» воссоздали Битву за Москву
22 февраля 2025 18:32

На «Линии Сталина» воссоздали Битву за Москву