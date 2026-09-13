Новости по тегу #Александр Метла

Зрители увидели отражение засады муджахеддинов на колонну.
В захватывающем зрелище приняли участие более 200 человек. Для максимального погружения зрителей в исторические события задействовали технику времен Афганской войны.
В реконструкции легендарного эпизода были задействованы около 150 человек, огромное количество техники, включая танки и самолеты.
В представлении задействовали технику, вооружение и амуницию того времени. Мощь Красной армии демонстрировали и на земле, и в воздухе.
Волшебный генерал, как и подобает настоящему офицеру, прибыл к гостям на танке.
Военно-исторический фестиваль «Афганское небо» стал доброй ежегодной традицией. Более 10 лет он проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.
Зрители смогли увидеть, как советская армия шла на прорыв и громила врага.
Зрелищное событие собрало сотни гостей – это ветераны, молодежь и семьи с детьми.
В театрализованном представлении на открытом воздухе задействовали около 200 волонтеров и десять единиц раритетной военной техники. Демонстрировали ключевые фрагменты боев за освобождение Восточной Европы.
«Ласточку», как ласково называл Т-34 Сталин, показывали в фильмах, писали на картинах и упоминали в книгах. «Тридцатьчетверка» – танк, созданный побеждать.
«Приезжают, например, дети и говорят: так мы проиграли в войне. То есть проиграли войне?»
Гостей историко-культурного комплекса ждало путешествие на 83 года назад – в Москву 1941-1942-го. Реконструкторы умело воссоздали одну из операций битвы. Залпы орудий, взрывы снарядов – как ожившая иллюстрация из учебника истории, только теперь за сухими датами и фактами жизни реальных людей.
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