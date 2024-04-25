Курсанты академии авиации наблюдали за трансляцией ВНС – вот их впечатления

За тем, что происходило во Дворце Республики, следили миллионы. Прямую трансляцию заседания Всебелорусского народного собрания смотрели и в академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уникальное и единственное учреждение образования, которое занимается подготовкой пилотов гражданской авиации. Их будущая профессия связана с небом. И каждому курсанту хотелось бы, чтобы оно было мирным.

Павел Лашевский, курсант Белорусской государственной академии авиации: Беларусь старается вступить в диалог между другими странами, соседями. Основная наша задача – поддержание мира и безопасности. Очень важно для меня почувствовать себя вместе с народом, который сейчас смотрит за этой трансляцией.

Игорь Яцкевич, проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации:

Наша молодежь заинтересована в стабильном развитии нашей страны. Они часть своего народа, страны. Они живут теми же самыми проблемами, что и мы с вами, и этими же проблемами живут делегаты Всебелорусского народного собрания. Я вижу в их глазах и волнение, и интерес. Они слушают с максимальным внимание. Если бы у них была возможность здесь и сейчас адресовать вопросы, они адресовали вопросы выступающим.

В ближайшее время в академии планируют организовать встречу курсантов с делегатами седьмого Всебелорусского собрания. Перед аудиторией они еще раз детально разъяснят тезисы и основные положения документов, принятых на ВНС.

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