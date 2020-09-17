Ирина Дорофеева: я не разделяю женщин на тех или этих

Новости Беларуси. Вечерние события 17 сентября на «Минск-Арене», конечно, поражают своими масштабами. Чтобы сказать слова поддержки стране, публично обозначить свою гражданскую позицию за мир и спокойствие в нашем государстве, на крупнейшей площадке собрались представительницы прекрасного пола из разных уголков Беларуси – студентки и бизнес-вумен, домохозяйки и руководительницы предприятий, многодетные мамы, врачи, педагоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все участницы этого многотысячного женского форума едины во мнении, что белорусы найдут в себе силы сохранить страну, не разрушить то, что имеем, не потерять то, что мы все вместе строили в годы независимости.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

Я не разделяю женщин в данном случае на тех или этих. Мы все едины. Я лишь хочу донести, что все, чем мы живем – и через свои песни, и через свои мысли – что мы должны делать это ради мира, ради любви и ради добра. И ничто не должно нас в этом жизни разделить.

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