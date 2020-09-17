«План «Б» есть, но не хотелось бы к нему приходить». Как в Витебской области убирают лён?

Новости Беларуси. В Витебской области убрана пятая часть льнотресты. В сравнении с 2019 годом уборочная кампания идет с отставанием на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревогу вызывает непогода, дожди здесь идут с завидным постоянством. Только в третьей декаде августа выпало три нормы осадков. Тем не менее лен уродил в 2020 году неплохо. Сейчас главное – его убрать. Как это делают на севере Беларуси, посмотрела Анастасия Бут.

Если в 2019 году уборка льна на севере страны в это время находилась на уровне процентов 60, то сегодня она буквально в самом начале. С полей вывезли примерно пятую часть от всего урожая. С опозданием в две недели не только уборочная, но и все процессы до нее – вегетация, теребление. Да и для вылежки природа в 2020-м подготовила не самые приятные сюрпризы.





Анастасия Бут, корреспондент:

Уровень влажности льна можно проверить двумя способами. Первый – наощупь. И сделать это может только опытный агроном. Нам же в помощь вот такой аппарат. В пробный рулон мы глубоко его засовываем, нажимаем кнопку и ждем результат.

19,7. Норма – до 23. Соответственно, это поле можно убирать.

В Верхнедвинском районе лен дозрел примерно одновременно на всех полях. А это более 1200 гектаров. На уборку бросили все силы, привлекли 20 механизаторов из городских организаций и даже соседнего Новополоцка.

Мастер местного льнозавода Наталья Варславан временно даже взяла на себя обязанности техника-лаборанта. Ее помощь сегодня больше нужна в поле. Любопытный факт – у женщины чисто «льняное образование», что для нашей страны большая редкость. Впрочем, не много специалистов и в России, откуда 30 лет назад в Беларусь Наталья приехала по распределению.

Наталья Варславан, мастер Верхнедвинского льнозавода:

У нас отношение посерьезнее, чем там. Там еще берутся за лен, я слышала, но в более зачаточном состоянии. Насколько я знаю, льнозаводы отданы в частные руки. Поэтому далеко им еще до наших объемов. И частенько своей смене, работникам, женщинам напоминаю, что мы же на гербе, надо стараться.

Перерабатывают тресту на Верхнедвинском льнозаводе. Около 300 тонн в месяц. Оборудование хоть и не суперсовременное, но со своими задачами справляется. Постепенно идет модернизация. В 2020 году заменили систему вентиляции. В ближайшем будущем хотят поставить новую линию по переработке короткого льноволокна.

Ирина Ярышкина, съемщик Верхнедвинского льнозавода:

Принцип тот же самый. Сырье меняется. Когда я пришла, мы работали с соломкой, не с вылежанным. Прямо с поля убирали, рвали. У нас была мочка. Вымакивали, оно шло сырьем. А потом уже стали производить тресту. Вылежка темная чтобы была.

Сдвинутые сроки и капризы погоды хоть и доставили неприятности аграриям, но на урожайности почти не отразились. Северный шелк в Верхнедвинске дает более 35 центнеров на круг. Заготовить планируют около 3,5 тысяч тонн. Теперь надо пробовать договариваться с погодой.

Дмитрий Неспляк, директор Верхнедвинского льнозавода:

План «Б» есть, конечно. Но желательно этот план не применять в жизни. Конечно, будем вспоминать снопование. Так сказать, ставить конусы с привлечением людских ресурсов. Но, сами понимаете, что такое людские ресурсы. Кто-то будет идти с удовольствием, для кого-то это будет выходной, а для кого-то это будет «принудиловка». Сегодня есть и решение районного исполнительного комитета. План «Б» есть, но не хотелось бы к нему приходить, к этому плану.