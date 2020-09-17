Марианна Щёткина: на нашу страну сегодня столько желающих. Они хотят разделить нас внутри нашей страны

Новости Беларуси. Женский форум «За Беларусь» 17 сентября проходит на самой большой площадке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но все-таки формат форума предполагает обмен мнениями, и на сцену поднимались женщины, которые много сделали для той Беларуси, в которой мы живем. Это медики, учителя, служительницы церкви, многодетные мамы…