Марианна Щёткина: на нашу страну сегодня столько желающих. Они хотят разделить нас внутри нашей страны

Новости Беларуси. Женский форум «За Беларусь» 17 сентября проходит на самой большой площадке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Женский форум «За Беларусь» 17 сентября проходит на самой большой площадке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но все-таки формат форума предполагает обмен мнениями, и на сцену поднимались женщины, которые много сделали для той Беларуси, в которой мы живем. Это медики, учителя, служительницы церкви, многодетные мамы…
В общем, дело не в профессии. Это прежде всего женщины, которые каждый день несут в мир главные ценности – любовь, гармонию, женщины, которые выступают за порядок и мирное урегулирование любых споров.
Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
На нашу страну сегодня столько желающих, которые действуют очень хитроумными способами. Самое главное, они хотят разделить нас внутри нашей страны. Это неправильно и этому не бывать, потому что все женщины и все люди вообще, которые живут в Беларуси – это наши люди. И женщины у нас самые лучшие и самые креативные.
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