Алёна Ланская на женском форуме в Минске: «А почему я должна испугаться?»

Новости Беларуси. Вечерние события 17 сентября на «Минск-Арене», конечно, поражают своими масштабами. Чтобы сказать слова поддержки стране, публично обозначить свою гражданскую позицию за мир и спокойствие в нашем государстве, на крупнейшей площадке собрались представительницы прекрасного пола из разных уголков Беларуси – студентки и бизнес-вумен, домохозяйки и руководительницы предприятий, многодетные мамы, врачи, педагоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все участницы этого многотысячного женского форума едины во мнении, что белорусы найдут в себе силы сохранить страну, не разрушить то, что имеем, не потерять то, что мы все вместе строили в годы независимости. Алёна Ланская: шквал негатива льётся не только в мой адрес, но и в адрес публичных людей Невероятную энергетику этого вечера поддержали артисты. Анатолий Ярмоленко, группа «Аура», Ирина Дорофеева, Алена Ланская.