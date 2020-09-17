Алёна Ланская на женском форуме в Минске: «А почему я должна испугаться?»

Новости Беларуси. Вечерние события 17 сентября на «Минск-Арене», конечно, поражают своими масштабами. Чтобы сказать слова поддержки стране, публично обозначить свою гражданскую позицию за мир и спокойствие в нашем государстве, на крупнейшей площадке собрались представительницы прекрасного пола из разных уголков Беларуси – студентки и бизнес-вумен, домохозяйки и руководительницы предприятий, многодетные мамы, врачи, педагоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все участницы этого многотысячного женского форума едины во мнении, что белорусы найдут в себе силы сохранить страну, не разрушить то, что имеем, не потерять то, что мы все вместе строили в годы независимости.
Алёна Ланская: шквал негатива льётся не только в мой адрес, но и в адрес публичных людей
Невероятную энергетику этого вечера поддержали артисты. Анатолий Ярмоленко, группа «Аура», Ирина Дорофеева, Алена Ланская.
Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:
А почему я должна испугаться? Во-первых, я родилась на этой земле. Во-вторых, я, наверное, в какой-то момент жизни задала себе вопрос: я голодаю? Нет. У меня есть одежда, мне дали образование, мне создали все условия для того, чтобы я реализовала свой талант. Все остальное зависело только от самой меня.
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