Александр Лукашенко: «Омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина»

Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просто вам напомню: все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими омоновцами. Якобы на Окрестина они чего-то побили, кого-то убили. Заявляю вам абсолютно просвященно, люди этого не знают: омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск, но все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг.

И вы посмотрите, под этими бела-чырвона-белымі сцягамі – термины-то какие, слова – это они придумали – блицкриг не удался. Он был обречен за много лет до этого блицкрига. Он не мог произойти в нашей стране и он не произойдет никогда.