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Александр Лукашенко: «Омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина»

17 сентября 2020 20:55
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Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.  

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Участие в мероприятии принял Президент Беларуси.  

Александр Лукашенко: «Омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина» -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я просто вам напомню: все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими омоновцами. Якобы на Окрестина они чего-то побили, кого-то убили. Заявляю вам абсолютно просвященно, люди этого не знают: омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск, но все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг.  

И вы посмотрите, под этими бела-чырвона-белымі сцягамі – термины-то какие, слова – это они придумали – блицкриг не удался. Он был обречен за много лет до этого блицкрига. Он не мог произойти в нашей стране и он не произойдет никогда.  

Александр Лукашенко: «Омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина» -4

Александр Лукашенко: «Омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина» -6

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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