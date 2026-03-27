В Литве в преддверии Пасхи стремительно дорожают продукты

Их стоимость увеличилась почти на треть по сравнению с 2025 годом, теперь цена за десяток приближается к 9 евро. Эксперты пытаются убедить население, что общие расходы на праздничный стол останутся на уровне прошлогодних за счет других продуктов, однако за этими подсчетами скрывается более тревожная картина: цены на топливо в стране бьют исторические рекорды из-за ближневосточного конфликта, что уже отражается на доставке и стоимости всех продовольственных товаров в магазинах.