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В Литве в преддверии Пасхи стремительно дорожают продукты

27 марта 2026 06:43
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Радость от приближения праздника Пасхи для многих жителей Литвы омрачена стремительным ростом цен: особенно сильно подорожали яйца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается – опрос.

В Литве в преддверии Пасхи стремительно дорожают продукты-2

Их стоимость увеличилась почти на треть по сравнению с 2025 годом, теперь цена за десяток приближается к 9 евро. Эксперты пытаются убедить население, что общие расходы на праздничный стол останутся на уровне прошлогодних за счет других продуктов, однако за этими подсчетами скрывается более тревожная картина: цены на топливо в стране бьют исторические рекорды из-за ближневосточного конфликта, что уже отражается на доставке и стоимости всех продовольственных товаров в магазинах.

# Новости Литвы

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