Интервью Александра Лукашенко турецкой телекомпании покажут в эфире 13 декабря

Новости Беларуси. Миграционный кризис, санкции и причины давления на Беларусь. Честно о происходящем в стране и за ее пределами Александр Лукашенко на неделе рассказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телеверсия этой беседы выйдет в эфир телеканала «Беларусь 1» вечером 13 декабря.
Напомним, побеседовать с белорусским лидером в Минск приехала корреспондент и ведущая Ниса Эфендиоглу. Она также журналист пула личной прессы президента Эрдогана. Продолжалось интервью чуть больше часа. За это время были затронуты, ожидаемо, актуальные темы: миграционный кризис и дальнейшая судьба беженцев, введение очередного пакета санкций и возможное прекращение транзита газа в Европу через территорию Беларуси.