Интервью Александра Лукашенко турецкой телекомпании покажут в эфире 13 декабря

Новости Беларуси. Миграционный кризис, санкции и причины давления на Беларусь. Честно о происходящем в стране и за ее пределами Александр Лукашенко на неделе рассказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеверсия этой беседы выйдет в эфир телеканала «Беларусь 1» вечером 13 декабря.