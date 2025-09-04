Молодежная сборная Беларуси по футболу стартовала в квалификации ЧЕ

Молодежная сборная Беларуси по футболу стартовала в квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В номинально домашнем матче, который прошел в грузинском городе Гори, подопечные Виталия Павлова встречались с дружиной Бельгии. Белорусы по ходу игры уступали со счетом 0:1, но на излете поединка Тимофей Симоненко забил ответный гол. В итоге зафиксирована ничья – 1:1.

В нашей группе также будут вести борьбу команды Дании, Уэльса и Австрии. Победители отборочных групп, а также лучший коллектив из тех, кто займет второе место, напрямую выйдут в финальный раунд еврофорума. Остальные обладатели вторых позиций будут сражаться в стыковых матчах. Финальный турнир чемпионата Европы состоится летом 2027 года в Сербии и Албании.