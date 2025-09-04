Жлобин присоединился к республиканской акции «Беларусь адзіная»

Жлобин присоединился к республиканской информационно-просветительской акции «Беларусь адзіная». Площадкой для беседы об истории и развитии страны на примере района стал Дворец культуры металлургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе бережно хранят историю. Значительная часть памятников посвящена периоду Великой Отечественной войны. В скульптурах запечатлены скорбь, гордость и память о подвигах земляков. Здесь расположен и известный на весь мир мемориал: памятник детям – жертвам войны. В экспозициях местного краеведческого музея отражена биография райцентра от создания местечка до современности. Жлобин заслуженно носит звание промышленного города. Сегодня райцентр известен производством товаров легкой и пищевой промышленности, деревообработкой, конечно, развитой металлургической отраслью благодаря БМЗ. Поэтому город называют еще стальным сердцем Беларуси. О своих достижениях производители рассказали на выставке.

Вадим Шепет, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа»:

Мы сегодня были в цехах. Это действительно тяжелейший труд. Труд, который закаляет людей. В прямом смысле этого слова мы сегодня видели, как закаляется сталь. И видели людей, которые в цехах, где почти 60 градусов температура, по 12 часов смены работают. Эти люди делают нашу жизнь в принципе возможной. Потому что они каждый день выходят на работу, каждый день в цехах достаточно сложно трудятся. Ну а как не услышать их мнение? Для этого мы приезжаем в города, в регионы, чтобы услышать, что хотят люди, какой запрос есть. И затем некий срез, мнений, вопросов. Все это будет анализироваться, приниматься к сведению, и дальнейшая стратегия будет уже разрабатываться с учетом этих вопросов.

Важная часть встречи – открытый диалог о будущем страны. Со слушателями приехали пообщаться эксперты и лидеры мнений: политический обозреватель нашего телеканала Григорий Азаренок, председатель Молодежного совета при Совете Республики Алина Ретькова, председатель Постоянной комиссии Жанна Чернявская, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа» Вадим Шепет. Вместе с залом искали ответы на вопросы: «Каков образ будущего?», «Как мы видим Беларусь?», «Какие цели стоят на пятилетку качества?» Говорили о фейках и преднамеренных слухах, которых только за этот год можно вспомнить множество. Например, о «нашествии» мигрантов, исчезновении картофеля – все это искусственно созданный информационный шум. Впрочем, к подобному белорусы уже привыкли и вбросы уже не способны отвлечь от главной цели: вместе развивать свое независимое государство.