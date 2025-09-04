Жлобин присоединился к республиканской акции «Беларусь адзіная»

Жлобин присоединился к республиканской информационно-просветительской акции «Беларусь адзіная». Площадкой для беседы об истории и развитии страны на примере района стал Дворец культуры металлургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жлобин присоединился к республиканской информационно-просветительской акции «Беларусь адзіная». Площадкой для беседы об истории и развитии страны на примере района стал Дворец культуры металлургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе бережно хранят историю. Значительная часть памятников посвящена периоду Великой Отечественной войны. В скульптурах запечатлены скорбь, гордость и память о подвигах земляков. Здесь расположен и известный на весь мир мемориал: памятник детям – жертвам войны.
В экспозициях местного краеведческого музея отражена биография райцентра от создания местечка до современности. Жлобин заслуженно носит звание промышленного города. Сегодня райцентр известен производством товаров легкой и пищевой промышленности, деревообработкой, конечно, развитой металлургической отраслью благодаря БМЗ. Поэтому город называют еще стальным сердцем Беларуси. О своих достижениях производители рассказали на выставке.
Вадим Шепет, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа»:
Мы сегодня были в цехах. Это действительно тяжелейший труд. Труд, который закаляет людей. В прямом смысле этого слова мы сегодня видели, как закаляется сталь. И видели людей, которые в цехах, где почти 60 градусов температура, по 12 часов смены работают. Эти люди делают нашу жизнь в принципе возможной.
Потому что они каждый день выходят на работу, каждый день в цехах достаточно сложно трудятся. Ну а как не услышать их мнение? Для этого мы приезжаем в города, в регионы, чтобы услышать, что хотят люди, какой запрос есть. И затем некий срез, мнений, вопросов. Все это будет анализироваться, приниматься к сведению, и дальнейшая стратегия будет уже разрабатываться с учетом этих вопросов.
Важная часть встречи – открытый диалог о будущем страны. Со слушателями приехали пообщаться эксперты и лидеры мнений: политический обозреватель нашего телеканала Григорий Азаренок, председатель Молодежного совета при Совете Республики Алина Ретькова, председатель Постоянной комиссии Жанна Чернявская, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа» Вадим Шепет. Вместе с залом искали ответы на вопросы: «Каков образ будущего?», «Как мы видим Беларусь?», «Какие цели стоят на пятилетку качества?»
Говорили о фейках и преднамеренных слухах, которых только за этот год можно вспомнить множество. Например, о «нашествии» мигрантов, исчезновении картофеля – все это искусственно созданный информационный шум. Впрочем, к подобному белорусы уже привыкли и вбросы уже не способны отвлечь от главной цели: вместе развивать свое независимое государство.
Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня в Республике Беларусь многое сделано для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Но что нужно сделать новому поколению, которое приходит, чтобы усовершенствовать все то, что сделали предыдущие поколения, ничего не ломая, сохраняя мир, согласие и единство?
Акция «Беларусь адзiная» традиционно проходит накануне Дня народного единства и охватывает все регионы нашей страны.