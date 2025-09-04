Белорусы успешно выступили на втором этапе велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

Второй этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» принес белорусам две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимают участие сильнейшие гонщики из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Второй этап стартовал в Майкопе, а завершился на хуторе Казенно-Кужорском. Велосипедисты преодолели практически 139 километров. Первым финишировал наш Евгений Королек, бронзовым призером стал Владимир Гороховик. Отметим, соревнования имеют статус чемпионата России. 5 сентября запланирован третий этап.