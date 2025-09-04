Белорусские волейболисты вышли в плей-офф турнира «Кубок Победы»

Во второй соревновательный день белорусы ярко проявили себя. Наши лидеры Александр Дедков и Павел Петрушко записали в свой актив одну победу и вышли в плей-офф со второго места в группе.

Международный турнир по пляжному волейболу «Кубок Победы» проходит в самом сердце Минска на проспекте Победителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты-пляжники, пожалуй самые тонкие ценители песка, качество безошибочно определяют буквально ногами. Для создания минской площадки ушло 400 тонн этой горной породы, а везли материал из Гомельской области. Все участники отмечают, что песок отменный. На белорусский турнир прибыли сильнейшие волейболисты России, а также Кубы и Казахстана.

Наши лидеры Александр Детков и Павел Петрушко проводят достаточно хороший сезон. Серебро уренгойского этапа Кубка России, а также два четвертых места вдохновили парней – и в родных стенах они со старта показали, что фавориты.

В первом противостоянии против маститых Никиты Эверта и Ильи Щелкунова из питерского «Зенита», белорусский дуэт демонстрировал технический волейбол. Конечно, были и силовые подачи, и амплитудные атаки. Под громкие аплодисменты поединок закончился со счетом 21:12 в двух сетах, в пользу белорусов.