Авиакатастрофа по сценарию – в Минском аэропорту прошли аварийно-спасательные учения! Как это было?

Авиакатастрофа, но только по сценарию. В Национальном аэропорту Минск прошли комплексные учения служб, отвечающих за безопасность полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легенду происшествия взяли из мировой практики. Во время захода на посадку транспортный Ил-76 якобы столкнулось с пассажирским Boeing, который находился на предварительном старте. В результате – частичное разрушение воздушных судов и пожар. Как специалисты справились с тушением огня и спасением людей – в нашем следующем сюжете.

Первыми на место авиапроисшествия прибывают спасательные бригады аэропорта. С момента поступления сигнала о столкновении до приезда пожарных проходит не более полутора минут. Первостепенная задача – эвакуация пассажиров. На место оперативно прибыли и врачебные группы. В зоне ЧП буквально за секунды развернуты локации оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Пассажиров с серьезными травмами эвакуируют на носилках. Людей, в зависимости тяжести ранений, доставляют в разные зоны.

Марат Казаев, заведующий врачебным здравпунктом Национального аэропорта Минск:

У нас есть красная, желтая, зеленая, в зависимости очередности оказания медицинской помощи. Связываемся с руководителем полетов. Если мы не справляемся своими силами, мы вызываем дополнительные бригады скорой медицинской помощи из города Минска, ну, или даже из Минского района, в зависимости, сколько пострадавших у нас будет. Привлекаем вертолет МЧС, санитарный модуль, который тоже может доставить быстро пострадавших в лечебные учреждения города Минска.

Параллельно пожарные ликвидируют возгорание. Но процесс осложняет разлитое топливо. Из-за этого огонь распространился на лесной массив. Имеющихся средств не хватает. На помощь приходит авиация. В минском аэропорту прошли аварийно-спасательные учения. Подробности здесь.