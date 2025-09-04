Администрация Заводского района поздравила с новым учебным годом ребят с инвалидностью

Окружить вниманием и заботой тех, кто в этом действительно нуждается. В Заводском районе юных минчан с проблемами здоровья поздравили с началом учебного года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вероника Федосеева воспитывает особенных мальчиков-двойняшек. У Станислава ДЦП, а у Владислава – нижний спастический вялый парапарез, вследствие миелодисплазии. Несмотря на наличие непростых диагнозов у ребят немало любимых хобби: от увлечения большим теннисом до ведения собственного YouTube-канала. Мама поддерживает в любых начинаниях.

Вероника Федосеева:

Как только увидела, где-то что-то понравилось – я их сразу на курсы куда-то, на кружки или еще что-то. Пробуем пока что точечно. Они у меня и на робототехнику ходили, и на программирование ходили, и на архитектурное в БНТУ тоже ездили.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:

Сегодня важно не оставлять без внимания все-все семьи. Рассмотрим возможность оказать содействие в поиске тренера с учетом того, что ребенок занимается, и раньше занимался, большим теннисом. В настоящее время есть определенные сложности с подбором тренера. Вот эти обязательства, конечно, возьмем на себя, выполним желание ребенка и дадим ему возможность заняться теннисом.