Прямой эфир

На турнире в Санкт-Петербурге белорусские спортсмены завоевали две медали

04 сентября 2025 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Санкт-Петербурге проходит командный чемпионат России по многоборьям. В рамках этого турнира борьбу за награды на шестом, заключительном в 2025 году этапе «Многоборец» вели и два представителя Беларуси – Максим Андралойть и Виталий Жук, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши атлеты по ходу турнирной дистанции держались в группе лидеров. Заключительная дисциплина, забег на полторы тысячи метров, расставил всех участников по местам. Белорусы взяли свое – Максим Андралойть завоевал серебряную медаль. От победителя, россиянина Степана Кекина, его отделили 35 очков. А бронзу добыл еще один наш соотечественник Виталий Жук.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы успешно выступили на втором этапе велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»
04 сентября 2025 18:21

Белорусы успешно выступили на втором этапе велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

В Минске стартует 34-й сезон белорусской хоккейной экстралиги
04 сентября 2025 10:54

В Минске стартует 34-й сезон белорусской хоккейной экстралиги

Женской спринтерской гонкой в Сочи стартовал первый этап Кубка Содружества по биатлону
04 сентября 2025 10:53

Женской спринтерской гонкой в Сочи стартовал первый этап Кубка Содружества по биатлону