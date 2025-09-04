На турнире в Санкт-Петербурге белорусские спортсмены завоевали две медали

В Санкт-Петербурге проходит командный чемпионат России по многоборьям. В рамках этого турнира борьбу за награды на шестом, заключительном в 2025 году этапе «Многоборец» вели и два представителя Беларуси – Максим Андралойть и Виталий Жук, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши атлеты по ходу турнирной дистанции держались в группе лидеров. Заключительная дисциплина, забег на полторы тысячи метров, расставил всех участников по местам. Белорусы взяли свое – Максим Андралойть завоевал серебряную медаль. От победителя, россиянина Степана Кекина, его отделили 35 очков. А бронзу добыл еще один наш соотечественник Виталий Жук.