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В Беларуси новосёлы смогут оплачивать электроэнергию первые три месяца по субсидируемым тарифам

04 сентября 2025 18:17
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В Беларуси ужесточат правила расчета за жилищно-коммунальные услуги для тунеядцев. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ужесточат правила расчёта за ЖКУ для тунеядцев. Подробности здесь.

В Беларуси новосёлы смогут оплачивать электроэнергию первые три месяца по субсидируемым тарифам-2

Некоторые изменения произошли и в порядке оплаты электроснабжения. Так, граждане, которые обзавелись квадратами в новостройке, в течение трех месяцев после сдачи ее в эксплуатацию будут оплачивать электроэнергию по субсидируемым тарифам.

Кроме того, для нежилых помещений (при наличии договора на электроснабжение) появится возможность получить дифференцированную оплату по времени суток, выбрав двухзонный или трехзонный тариф. Также новации коснулись садовых и дачных кооперативов.

В Беларуси новосёлы смогут оплачивать электроэнергию первые три месяца по субсидируемым тарифам-4

Александр Лазаревич, начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго»:
Каждый человек в праве жить и передвигаться по нашей стране куда считает нужным. У очень многих есть дачи, садоводческие товарищества, то есть домики. Они летом живут там, зимой переезжают, к примеру, в Минск в свои квартиры. Получается, что человек, имеющий льготу в Минске, не может три или четыре месяца, проживая в садоводческом товариществе, эту льготу иметь. Поэтому, в данном случае, в силу обращений граждан, их желания появилась такая норма, которая сегодня им позволяет зарегистрироваться по месту прибывания (в садоводческом товариществе или дачном кооперативе) и иметь эту льготу.

# ЖКХ # Министерство ЖКХ Республики Беларусь # ГПО «Белэнерго»

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