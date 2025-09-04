В Беларуси новосёлы смогут оплачивать электроэнергию первые три месяца по субсидируемым тарифам

В Беларуси ужесточат правила расчёта за ЖКУ для тунеядцев. Подробности здесь .

В Беларуси ужесточат правила расчета за жилищно-коммунальные услуги для тунеядцев. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые изменения произошли и в порядке оплаты электроснабжения. Так, граждане, которые обзавелись квадратами в новостройке, в течение трех месяцев после сдачи ее в эксплуатацию будут оплачивать электроэнергию по субсидируемым тарифам.

Кроме того, для нежилых помещений (при наличии договора на электроснабжение) появится возможность получить дифференцированную оплату по времени суток, выбрав двухзонный или трехзонный тариф. Также новации коснулись садовых и дачных кооперативов.