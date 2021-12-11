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160 человек проходят реабилитацию после коронавируса, пять – на профильном лечении. Как сейчас работает госпиталь «Юрцево»?

11 декабря 2021 15:35
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Новости Беларуси. Эпидситуация в нашей стране позволяет выводить больницы из красной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебской области сразу два медучреждения стали принимать пациентов по своему профилю. Это госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево» под Оршей и урологическое отделение региональной больницы в Витебске. Для многих это стало долгожданным событием, ведь пациенты нуждаются в помощи узких специалистов.  

Тему продолжит Виктор Пралич.  

160 человек проходят реабилитацию после коронавируса, пять – на профильном лечении. Как сейчас работает госпиталь «Юрцево»?-1

Виктор Пралич, корреспондент:  
Основной профиль госпиталя в Юрцево – онкология, ортопедия и неврология. Но с лета 2020-го учреждение стало оказывать реабилитационную помощь пациентам, переболевшим COVID-19. За все это время здесь поправили здоровье более 3 000 жителей Витебской области.  

160 человек проходят реабилитацию после коронавируса, пять – на профильном лечении. Как сейчас работает госпиталь «Юрцево»?-4

Вячеслав Шишков из Новополоцка на реабилитацию в «Юрцево» приезжает не впервые. Из-за пандемии коронавируса несколько раз приходилось откладывать очередной визит сюда. Как только узнал, что госпиталь снова работает в привычном русле, сразу же забронировал поездку.

«Мы ждем своих пациентов». Витебский областной госпиталь инвалидов ВОВ перешел на обычный режим работы.  

160 человек проходят реабилитацию после коронавируса, пять – на профильном лечении. Как сейчас работает госпиталь «Юрцево»?-7

Дыхательная гимнастика, магнитотерапия, электролечение, логопедия. И это еще не полный список тех процедур и кабинетов, которые сегодня готовы снова принимать и оказывать помощь пациентам в «Юрцево». На несколько дней вперед расписана и посещаемость этой барокамеры. Она насыщает организм кислородом.  

160 человек проходят реабилитацию после коронавируса, пять – на профильном лечении. Как сейчас работает госпиталь «Юрцево»?-10

Татьяна Зенькова, заведующая физиотерапевтическим отделением Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево»:  
Метод очень эффективен, пользуется спросом, поскольку применим как для наших прежних пациентов неврологической реабилитации, так и для нынешних пациентов, связанных с эпидситуацией в стране. Он применяется для пациентов, перенесших инфаркт головного мозга, то есть инсульт, а также широко применяется для пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с коронавирусной инфекцией.  

160 человек проходят реабилитацию после коронавируса, пять – на профильном лечении. Как сейчас работает госпиталь «Юрцево»?-13

Сегодня здесь находится около 160 таких пациентов. Те, кто столкнулся с коварным вирусом и смог его победить. Инфекцией люди переболели в средней или тяжелой форме, а теперь восстанавливают силы и здоровье. Для их реабилитации разработан специальный курс.  

160 человек проходят реабилитацию после коронавируса, пять – на профильном лечении. Как сейчас работает госпиталь «Юрцево»?-16

Юлия Барановская, жительница Витебска:  
Пришлось пережить и вызов скорой, и больницу, и ИВЛ. Тяжело было дышать очень, кислород падал все время. Но сейчас держится 95-98. Процедуры почти что все назначили. Уже лучше намного. Без «Юрцева», реабилитационного центра, я думаю, очень тяжело было бы подняться даже с кровати.  

160 человек проходят реабилитацию после коронавируса, пять – на профильном лечении. Как сейчас работает госпиталь «Юрцево»?-19

Чтобы не оказаться в ситуации Юлии, медики напоминают о вакцинации от COVID-19. Кстати, полный ее курс уже прошли более 3 миллионов белорусов.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Виктор Пралич # Юлия Барановская # Татьяна Зенькова # Вячеслав Шишков # Фотофакт

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