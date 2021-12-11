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Две девочки, которые родились у беженок из ТЛЦ, чувствуют себя хорошо. Гродненский врач рассказала подробности

11 декабря 2021 14:50
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Новости Беларуси. К ситуации на границе. Пятые выходные и 34-й день. Именно столько беженцы ждут гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно приезжают тонны гуманитарной помощи. Эти выходные начались с хороших новостей. Во-первых, здесь дождались оттепели, на улице теперь не так холодно. А также ночью с 10 на 11 декабря на свет появились две девочки.

Все это время на границе работает наша съемочная группа. Подробности расскажет Кристина Протосовицкая.

Две девочки, которые родились у беженок из ТЛЦ, чувствуют себя хорошо. Гродненский врач рассказала подробности-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
День начался с хороших новостей. В очереди в автолавку уже кое-где слышна русская речь. Беженцы постепенно адаптируются к обстоятельствам, в которых оказались. Я уже отчетливо расслышала слово «сметана». Сама главная хорошая новость произошла ночью: у двух беженок родились дочки. Мамы и девочки чувствуют себя хорошо, они находятся в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Мы пообщались с медиками.

В ночь с 10 на 11 декабря у беженцев снова пополнение. На свет появились две девочки – подробности здесь.  

Две девочки, которые родились у беженок из ТЛЦ, чувствуют себя хорошо. Гродненский врач рассказала подробности-4

Анастасия Карикова, врач акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра:
Вечером 10 декабря машинами скорой помощи в приемное отделение перинатального центра были доставлены две гражданки Ирака с родовой деятельностью. Обе женщины были родоразрешены. Родились две девочки в удовлетворительном состоянии. 3 килограмма и 2,850. На данный момент женщины с детьми находятся в палате совместного пребывания, чувствуют себя хорошо, ни на что не жалуются.

Две девочки, которые родились у беженок из ТЛЦ, чувствуют себя хорошо. Гродненский врач рассказала подробности-7

Счастливый папа Ребаз готов ждать все 14 дней, как положено. Говорит, как и белорусские мужчины ждут своих жен.

«Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки – читайте далее.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Кристина Протосовицкая # Анастасия Карикова # Ребаз Ахмад # Фотофакт

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