«Наш человек любит пожёстче, чтобы его хорошенько промяли». Массажист рассказал о своём выборе профессии

Влада Родовская, корреспондент:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к массажисту Евгению Адамовичу.

Адамович Евгений – массажист, мануальный терапевт. Влада Родовская:

Что повлияло на то, что вы стали массажистом?

Евгений Адамович, массажист, мануальный терапевт:

У меня отец очень заботится о нашем здоровье – моем, моей сестры, о здоровье нашей семьи. В детстве он постоянно нас отправлял то в санаторий, то на плавание, на массаж в том числе. Массаж мне запомнился именно как приятная процедура, и ощущение после нее, когда я уходил после процедуры, – мне было прямо очень хорошо. И я подумал: надо нести это в массы. И я решил стать массажистом, можно так сказать.

Влада Родовская:

Где можно обучиться этому мастерству? Евгений Адамович:

В Минске достаточно большое количество школ, которые обучают массажу. Я посоветовал бы университет физкультуры, я с него начинал. То есть это классика, с чего можно начать. Там очень хороший преподавательский состав. Ну а дальше уже Google в помощь. Влада Родовская:

В каком случае стоит идти на массаж? И нужно ли проходить какие-либо обследования перед этим?

Евгений Адамович:

На массаж стоит идти практически в любом случае: будь то мышечно-фасциальное напряжение, будь то психоэмоциональное напряжение. Если мы говорим о мышечно-фасциальном напряжении, то, конечно, для решения этого вопроса необходима консультация с врачом. То есть, чтобы мы выяснили, есть ли какие-то более серьезные проблемы, потом уже можно отправлять к специалисту, который будет работать. Влада Родовская:

Какие болезни можно лечить массажем? Евгений Адамович:

Массаж – это, грубо говоря, хороший пинок организму. То есть нам нужно создать условия для того, чтобы организм начал хорошо функционировать. Что касается лечебного массажа, это как работа со сколиотической осанкой, со сколиозом, это работа с какими-то с контракторами и нарушением тела, это может быть даже работа с резорбцией грыжи, то есть безоперационное ее уменьшение. Влада Родовская:

Какие виды массажа сейчас наиболее популярны и каковы их целебные свойства?