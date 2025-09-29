«Причина – Нобелевка». Муковозчик рассказал, зачем Трамп «полез» в медицину

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Трамп заявил, что прием парацетамола связан с ростом числа случаев аутизма. Помнится нам, так однажды говорили и про вакцинацию от кори – этот миф живет уже десятки лет. Андрей Николаич, зачем этот «эксперт» в области всего и вся полез еще и в медицину, не знаете?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Причина – Нобелевка. Если не присудят Нобелевскую премию мира, то можно попробовать получить по физиологии или медицине. Уверен, что Дональд Трамп собирается взять Нобелевский комитет просто измором: в конце концов он потребует присудить ему премию по литературе. А что? Он же столько прекрасных речей произнес!

К сожалению, для всех, кому Дональд Трамп был симпатичен, его не щадит ни возраст, ни отсутствие системного образования, ни так и не заполненная жизнью пустота вместо самоиронии. Был бы рядом Илон Маск… Но тот был послан на Марс – и, видимо, выполняет задание.

Чего у нас Трамп еще не касался? Физики и химии, ведь даже по экономическим наукам его пошлины (вернее, его мафиозный способ их введения) явно на Нобелевку не тянут. Хотя парацетамол – это ведь не только медицина, но и химия в чистом виде!

Не так, оказывается, прост Рыжий Донни, каким вы его часто видите, девчонки.