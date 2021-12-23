«Спасибо, я наелся борща, до свидания». Почему женщина не всегда должна стремиться угодить мужчине?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько , ведущая ток-шоу: У нас сейчас как-то сводится все к тому, что ради мужчин, в основном, женщины стараются. Говорят же до сих пор: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». И как-то косо смотрят на женщину, если она не владеет этим стандартным набором навыков: борщ, котлеты, салат «Оливье» обязательно нарезать. Почему вот такой сложился стереотип, что женщина должна это уметь для того, чтобы ее любил мужчина? Вот обязательно завевать его любовь, доверие тем, что ты научилась хорошо готовить и можешь его качественно, хорошо накормить?

Марина Кабадарян, руководитель Академии моды:

И через 10-20 лет: «Спасибо, я наелся борща, до свидания». Почему-то так чаще всего происходят разводы в семье с женщинами.

Екатерина Забенько:

Женщина слишком услужливая, то тогда мужчине это быстро надоедает? Вы так думаете?

Марина Кабадарян:

Конечно, я на сто процентов уверена.

Екатерина Забенько:

Алина, а ваше мнение? Стоит ли стараться все время угождать? Это больше про любовь – то, что женщина вот так старается, мужчину накормит хорошо, или все-таки мужчине это быстро надокучит?