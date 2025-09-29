Стратегическое партнёрство – Владимир Кухарев встретился с мэром Екатеринбурга

Новые векторы сотрудничества и укрепление связей. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с мэром Екатеринбурга – Алексеем Орловым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новые векторы сотрудничества и укрепление связей. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с мэром Екатеринбурга – Алексеем Орловым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стороны подписали дорожную карту по реализации соглашения об установлении побратимских отношений между Минском и Екатеринбургом. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Так, например, столица Урала заинтересована в поставках изделий Минского подшипникового и электротехнического заводов.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Подписание новой дорожной карты – это новый стимул к взаимоотношениям между нашими городами, для наших предприятий, организаций, бизнеса, культурных и социальных сфер, которые, я думаю, станут новыми точками роста в наших взаимоотношениях.
Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга (Россия):
29 сентября мы приехали для того, чтобы в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», которая впервые проходит на белорусской земле, провести молодежные дни Екатеринбурга в Минске. Мы с Владимиром Евгеньевичем отчетливо понимаем, что за молодежью будущее и то, как мы сегодня организуем коммуникации между нашими молодыми людьми, будет зависеть, как будут развиваться взаимоотношения между нашими государствами.
Между городами налажено тесное сотрудничество по самым разным направлениям. Уже реализовано более 40 совместных мероприятий. В рамках приоритетных направлений – промышленная кооперация, система жилищно-коммунального хозяйства, образование, культура, спорт, медицина. А в марте 2025 года прошли Дни Минска в Екатеринбурге, в рамках которых стороны заключили ряд договоренностей.