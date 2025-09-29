Стратегическое партнёрство – Владимир Кухарев встретился с мэром Екатеринбурга

Новые векторы сотрудничества и укрепление связей. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с мэром Екатеринбурга – Алексеем Орловым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стороны подписали дорожную карту по реализации соглашения об установлении побратимских отношений между Минском и Екатеринбургом. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Так, например, столица Урала заинтересована в поставках изделий Минского подшипникового и электротехнического заводов.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Подписание новой дорожной карты – это новый стимул к взаимоотношениям между нашими городами, для наших предприятий, организаций, бизнеса, культурных и социальных сфер, которые, я думаю, станут новыми точками роста в наших взаимоотношениях.

Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга (Россия):

29 сентября мы приехали для того, чтобы в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», которая впервые проходит на белорусской земле, провести молодежные дни Екатеринбурга в Минске. Мы с Владимиром Евгеньевичем отчетливо понимаем, что за молодежью будущее и то, как мы сегодня организуем коммуникации между нашими молодыми людьми, будет зависеть, как будут развиваться взаимоотношения между нашими государствами.