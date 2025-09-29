Турчин: мир характеризуется высокой турбулентностью, странам СНГ нужны более гибкие стратегии

Интеграционный формат, который позволяет странам преодолевать последствия глобальных вызовов. Минск 29 сентября стал площадкой для обсуждения важнейших вопросов взаимодействия на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегию развития Содружества Независимых Государств обсудили на заседании Совета глав правительств СНГ. Это уже 86-я по счету встреча за 34-летнюю историю существования Содружества.

Беларусь обозначила приоритетные направления Содружества на перспективу. Фокус на устранение барьеров, обеспечение технологического суверенитета, сотрудничество в топливно-энергетической сфере.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Современный мир характеризуется высокой турбулентностью, вызванной непредсказуемыми событиями. Это существенно затрудняет прогнозирование социально-экономического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Для стран СНГ это подчеркивает необходимость более гибких стратегий, включающих резервные механизмы и оперативное реагирование, чтобы обеспечить устойчивость сотрудничества и минимизировать риски для общего развития.