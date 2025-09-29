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Турчин: мир характеризуется высокой турбулентностью, странам СНГ нужны более гибкие стратегии

29 сентября 2025 18:00
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Интеграционный формат, который позволяет странам преодолевать последствия глобальных вызовов. Минск 29 сентября стал площадкой для обсуждения важнейших вопросов взаимодействия на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегию развития Содружества Независимых Государств обсудили на заседании Совета глав правительств СНГ. Это уже 86-я по счету встреча за 34-летнюю историю существования Содружества. 

Турчин: мир характеризуется высокой турбулентностью, странам СНГ нужны более гибкие стратегии-2

Беларусь обозначила приоритетные направления Содружества на перспективу. Фокус на устранение барьеров, обеспечение технологического суверенитета, сотрудничество в топливно-энергетической сфере. 

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: 
Современный мир характеризуется высокой турбулентностью, вызванной непредсказуемыми событиями. Это существенно затрудняет прогнозирование социально-экономического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Для стран СНГ это подчеркивает необходимость более гибких стратегий, включающих резервные механизмы и оперативное реагирование, чтобы обеспечить устойчивость сотрудничества и минимизировать риски для общего развития.

# СНГ # Международное сотрудничество # Александр Турчин

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