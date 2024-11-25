От 20 базовых – в Генпрокуратуре рассказали, что грозит за распространение экстремистских материалов

Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты.
Валерий Шуляк, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Беларуси:
Да, к сожалению, надо сказать, эта проблема имеет место быть, несмотря на то, что когда ресурс ограничен к использованию, всегда на экране пользователя появляется информация о том, что он заблокирован, является экстремистским, может причинить вред вашему имуществу, вашим правам, но граждане, к сожалению, не всегда на это реагируют. Для тех, кто не понимает все опасности использования экстремистских ресурсов, несмотря на ту информационную кампанию, которая проводится в Республике Беларусь средствами массовой информации, правоохранительными органами, все-таки пользуются этими ресурсами. Предусмотрена, во-первых, достаточно суровая административная ответственность.
Кирилл Казаков, ведущий:
Конкретный пример. Кто-то по незнанию либо считая, что это неважно, опубликовал в домашнем чате ролик из одного из списков Министерства информации о порталах. Что будет? Ну вот какая ответственность?
Валерий Шуляк:
Незнание не освобождает. Любой гражданин, в принципе, список экстремистских материалов располагается не только на сайте Мининформа, а, собственно говоря, на сайте любого ведомства государственного Республики Беларусь. Если человек все-таки распространил информацию с этого ресурса, во-первых, следует административная ответственность на первый раз. Это от 20 до 30 базовых величин штраф, соответственно. И мы должны, каждый гражданин, который пользуется этими ресурсами, должен отдавать себе отчет, что ознакомление с этими ресурсами – это лишь, наверное, какой-то первый шаг в падении.
Кирилл Казаков:
Смотрите, ну ладно, у нас в подъезде я взял и написал такую историю, а кто контроль проводит? Ну вот, например, я понимаю, что подобная история в домах может быть распространена. И кто-то вообще, в принципе, не обратит внимания, и уйдет это куда-то туда выше в чат, и никто не будет обращать дальше. Кто проводит контроль?
Валерий Шуляк:
Ну, контролем, прежде всего, занимаются субъекты оперативно-розыскной деятельности, которые у нас существуют. То есть, как это производится, мы говорить не будем, потому что... Да, это, возможно, составляет служебную тайну как минимум.