Представитель ГУБОПиК: люди думают, что они анонимны в Сети – это не так

Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты.

Николай Беляев, начальник 4-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси:

Скажу больше, практически круглосуточно. Помимо человеческих ресурсов, задействованы и программные ресурсы. Отслеживаются тысячи, а может, даже и миллионы контента. Люди, которые думают, что они, особенно наши граждане в Беларуси, анонимны, это не так. Практически 90-95 % их деанонимизируют. То есть проблема установить – да, необходимо время, необходим человеческий ресурс, но это делается.