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Представитель ГУБОПиК: люди думают, что они анонимны в Сети – это не так

25 ноября 2024 17:22
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Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты.

Представитель ГУБОПиК: люди думают, что они анонимны в Сети – это не так-2

Николай Беляев, начальник 4-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси:
Скажу больше, практически круглосуточно. Помимо человеческих ресурсов, задействованы и программные ресурсы. Отслеживаются тысячи, а может, даже и миллионы контента. Люди, которые думают, что они, особенно наши граждане в Беларуси, анонимны, это не так. Практически 90-95 % их деанонимизируют. То есть проблема установить – да, необходимо время, необходим человеческий ресурс, но это делается.

# Закон # Государственная политика

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