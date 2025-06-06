В рамках фестиваля «Вытокi-2025» в Поставах прошли мастер-классы знаменитых белорусских спортсменов

Фестиваль «Вытокі» в Поставах подтверждает звание главного спортивно-культурного события в стране. С самого утра тренировочные площадки города принимают гостей: от юных атлетов до титулованных спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преемственность поколений видна на стадионе средней школы №1. Здесь настоящая россыпь талантов: баскетболисты и волейболисты, футболисты и легкоатлеты. И не только из числа местных жителей. Немало гостей из других регионов Беларуси. Посмотреть есть на что, да и в статусе зрителей многие остаются недолго – не терпится выйти на поле, а там уже все равны. Никаких поблажек для юных спортсменов от мастеров своего дела.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Здорово и приятно, что у нас в стране проходит такой фестиваль уже пятый раз. И проходит в разных уголках Беларуси, где каждая семья, каждый ребенок может окунуться в мир спорта, попробовать себя в различных видах спорта.

Александр Богданович, чемпион Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ:

Я сам, когда пришел в спорт, попробовал греблю, тяжелый вид спорта, и он не такой был интересен для ребенка. Да, но когда я увидел, каким я могу стать, когда пришли старшие ребята, вот такие все поздоровее там были, то я понял, что мне нужен этот вид спорта, я хочу быть таким, как они. Оценил школьный спорткомплекс глава Национального олимпийского комитета. Вместе с председателем Палаты представителей и главой Витебского региона посетили ряд объектов города, где в этот момент проходили мастер-классы знаменитых спортсменов для местных ребят.