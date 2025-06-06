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Отец Маска назвал ссору сына и Трампа схваткой альфа-самцов

06 июня 2025 14:27
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Отец Маска назвал ссору сына и Трампа схваткой альфа-самцов-0

Отец Илона Маска Эррол сравнил конфликт между его сыном и президентом Штатов с боем альфа-самцов. Об этом пишет РИА Новости.

Маск-старший посоветовал своему сыну признать поражение.

Размолвка возникла после того, как Маск выступил с критикой законопроекта о сокращении расходов. Трамп выразил недовольство, а Маск заявил, что внес свой личный вклад в его победу на выборах.

Эррол Маск считает, что раздор скоро утихнет, поскольку Трамп по-прежнему остается лидером Соединенных Штатов, и Илону придется с этим смириться.

Также он рассказал, что его сын с детства говорит прямо то, что думает.

Фото: pixabay

# Илон Маск # Дональд Трамп

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