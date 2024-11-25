Генпрокуратура: в Беларуси была вскрыта сеть домовых чатов, уличённая в экстремистской деятельности

Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты.

Валерий Шуляк, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Беларуси:

Да, правоохранительными органами, в том числе прокуратурой, которая координирует их деятельность, постоянно отслеживаются тенденции в развитии криминогенной ситуации в Республике Беларусь. И свежий пример, вы затронули тему дворовых чатов. Буквально две недели назад в Республике Беларусь по всем регионам была вскрыта сеть подобных чатов, пытавшихся объединиться в организацию. Эта попытка не увенчалась успехом. Люди привлечены к уголовной ответственности.

Статья достаточно серьезная, я не буду ее озвучивать сегодня для соблюдения тайны следствия, но до 15 лет лишения свободы. И в любом случае хочу подчеркнуть, что ситуация остается достаточно стабильной. Если возвращаться к цифрам, то по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Республике Беларусь совершено на 35 % меньше преступлений экстремистского характера. Это внушает нам определенный оптимизм, хотя, конечно, мы не теряем бдительности. И со всей ответственностью хочу заявить, что люди, которые вынашивают подобные планы, вновь зажечь пожар в нашем общем доме, они будут выявлены, а их действия – пресечены со всей строгостью закона. Это касается в том числе и людей, которые собираются воспользоваться испытанным средством – организовать незаконные массовые мероприятия: митинги, шествия, демонстрации и тому подобное.