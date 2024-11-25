Нужна ли полная свобода слова в интернете? Мнение декана журфака БГУ

Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Если речь идет о свободе слова, то свобода слова тоже разная. Вы посмотрите просто пример. На улице вы можете подойти к человеку, нахамить ему в лицо, прямо глядя ему в глаза, пнуть его, плюнуть? Ты получишь в лицо чаще всего.

Пространство интернета просто многим показывает какую-то мифическую защищенность и анонимность. Поэтому они себе позволяют многие вещи, которые бы никогда не позволили себе, стоя лицом к лицу. Государство сегодня стоит лицом к лицу внутри этого интернета, имея возможность контролировать эти площадки. И это правильно, потому что мы тоже не должны забывать, мы сегодня живем в обществе таком, где идет стремительное падение нравов. Заместитель министра образования, наверное, меня поддержит.

Потому что мы сегодня видим, как наша молодежь опрощается, утрачиваются какие-то сдерживающие моменты, мотивы. То, что еще 10 лет назад считалось просто недопустимым, сегодня это такая распространенная вещь. Так вот, во многом этому способствует и такая же «свобода» в интернете. Поэтому когда мы пытаемся навести порядок в интернете, то же самое, как вся наша человеческая культура, она основана на ряде ограничений. Ограничения отличают человека от животных. Ограничивая себя в чем-то, понимая, что если мы разрешим себе все, то мы ничем от животных отличаться не будем. Ограничивая себя, мы делаем себя людьми. Вот этим же занимается сегодня государство, очеловечивая наше общество, возвращая его к каким-то культурным кодам.