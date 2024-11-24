«Это была импровизация» – поговорили со студенткой, которая спросила Лукашенко об интернете в 2020-м

Центральным событием недели стала встреча Президента со студентами-гуманитариями. Глава государства приехал в Минский лингвистический университет – в народе более известный как иняз – и многим сразу вспомнилось протестное прошлое этого вуза. Да, действительно, в 2020 году студенты этого вуза хотели пошуметь и требовали «перамен», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. События прошлой кампании показали, что именно та часть молодых людей, которая соприкасалась с иностранными НКО и фондами, международными программами – стала опорной группой протеста. Но если требовать перемен, то каких и, самое главное, в чьих интересах? Президент честно сказал, что хотел бы услышать предложения от аудитории и не боится резких вопросов. Более того, инициатива приветствуется, но именно в таком цивилизованном формате, как и присуще образованным людям, будущим сотрудникам МИДа и других госструктур, представляющих наши интересы за рубежом. Иняз всегда был кузницей именно таких кадров.

Разговор, впрочем, получился неформальным. Будущих лингвистов и переводчиков интересовала не только карьера, внешняя политика и межкультурный диалог, но и вопросы социальных гарантий и создания семьи. Звучали темы и близкие журналистам, например, информационное противоборство, которое не прекратится, даже если конфликт перейдет в горячую фазу. При этом подчеркивалось, что посещение вуза готовилось давно и это не предвыборная агитация. Президент попросил аудиторию о совсем ином выборе: беречь или не беречь страну, защищать ее или нет. Это попытка Лукашенко агитировать молодежь за будущее Беларуси. Независимой, сильной и единой, кто бы ни был у власти и как бы ни складывались внешние обстоятельства – это общая цель для всех нас. О самых интересных и важных моментах встречи со студентами расскажет наш политобозреватель Виктория Ходосок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одна из тем нашего разговора – «перамены». Калі «перамены», то якія? Нас утюжили всю историю – туда-сюда, туда-сюда. Все должны были видеть, что я не в Ростов сбежал, как вам втюхивали это. Я сижу сегодня с вами, веду пропаганду и агитировать вас, возможно, буду за что-то. После вот такого небольшого спойлера наверняка каждый для себя подчеркнет, что о малейшем намеке на официоз во время этого «Открытого микрофона» даже не может идти и речи, что явно произвело впечатление в первую очередь на студентов. Большой – более 2,5 часа, а главное открытый разговор. О будущем страны, внутренних делах, политике, информационных войнах и о том, что обычно причисляют к категории личного. Ни один вопрос Президенту не остался без его ответа.

Много сказали по поводу того, что происходит сейчас.

Зацепило то, что я сидел во втором ряду и было такое ощущение, что Президент разговаривал именно со мной. Прочувствовать студенческий вайб в наше время – еще и дело политиков. Вспоминается сразу 2020-й год. Потому встречи с молодежью прочно вписались в довольно плотный график главы государства. Это уже третье подобного формата мероприятие в 2024 году. В зале МГЛУ собрались порядка 600 человек: преподаватели, студенты, магистранты. И прежде чем начать разговор, Александр Лукашенко задает сам вопрос.

– Кто бы хотел задать первый вопрос? Девушка, пожалуйста.

– Вы что заранее договорились или нет?

– Нет, ну единственный и первый, Александр Григорьевич. И это действительно правда. Вот вам пруф. На призыв Президента задавать больше вопросов слово берет Анна Бурдо, студентка 1-го курса журфака БГУ.

Почему, зачем отключают интернет и не скажется ли это негативно на работе нашего населения?

Александр Лукашенко:

Что, мы отключаем интернет в предвыборную кампанию?

– В 2020 году отключали интернет на 4 дня.

– Если это повторится, отключим вообще. Лукашенко про интернет в 2020-м: если повторится, отключим вообще – подробности здесь. Смелый вопрос, откровенный ответ. Со стороны это выглядит именно так. Чтобы успеть узнать все подробности из первых уст, мы застаем Анну с чемоданом в руках по дороге домой на выходные.