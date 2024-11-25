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Новости по тегу #Валерий Шуляк

Информационная гигиена в Беларуси. Как бороться с экстремизмом в интернете? Обсудили эксперты
25 ноября 2024 19:12

Информационная гигиена в Беларуси. Как бороться с экстремизмом в интернете? Обсудили эксперты

Генпрокуратура: в Беларуси была вскрыта сеть домовых чатов, уличённая в экстремистской деятельности
25 ноября 2024 18:35

Генпрокуратура: в Беларуси была вскрыта сеть домовых чатов, уличённая в экстремистской деятельности

Ваше видео использовал экстремистский ресурс – есть ли ответственность? Ответили в Генпрокуратуре
25 ноября 2024 17:21

Ваше видео использовал экстремистский ресурс – есть ли ответственность? Ответили в Генпрокуратуре

От 20 базовых – в Генпрокуратуре рассказали, что грозит за распространение экстремистских материалов
25 ноября 2024 16:32

От 20 базовых – в Генпрокуратуре рассказали, что грозит за распространение экстремистских материалов

Генпрокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту противоправной деятельности Рады БНР
02 октября 2023 11:24

Генпрокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту противоправной деятельности Рады БНР

Инициатива «Кибер-Партизаны» признана террористической
01 декабря 2021 15:18

Инициатива «Кибер-Партизаны» признана террористической

Экстремизм в Беларуси. Что в себя включает и какая ответственность предусмотрена за его проявление?
18 мая 2021 11:35

Экстремизм в Беларуси. Что в себя включает и какая ответственность предусмотрена за его проявление?