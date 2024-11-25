Новости по тегу #Валерий Шуляк

Как противостоять экстремизму? Что такое когнитивная война? Как контролируют деструктивные материалы в Беларуси и готовы ли студенты журфаку к информационной борьбе? Ответы искали в ток-шоу «По существу».
«Статья достаточно серьезная, я не буду ее озвучивать сегодня для соблюдения тайны следствия, но до 15 лет лишения свободы».
«Не любая информация, которая размещается на ресурсе, который признан экстремистским, является экстремистским материалом. Она должна вызывать, прежде всего, разжигать вражду, рознь».
«Если человек все-таки распространил информацию с этого ресурса, во-первых, следует административная ответственность на первый раз. Это от 20 до 30 базовых величин штраф, соответственно».
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