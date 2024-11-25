СК Беларуси: система мер по противодействию экстремизму работает

Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты.

Александр Жуков, заместитель начальника главного управления процессуального контроля Следственного комитета Беларуси:

Если говорить о цифрах, то в текущем году совершено более 1 000 преступлений экстремистской направленности. Мы отмечаем значительное снижение их по сравнению, например, с прошлыми годами. Скажем, там за последние пять лет речь идет о 22,5 тысячи.

Кирилл Казаков, ведущий:

Я представляю, в 2020 году вот столько, мы начали ими заниматься вплотную. И сейчас я понимаю, что и пропаганда, и силовики, прежде всего, сделали свое дело.

Александр Жуков:

То есть система мер по противодействию экстремизму, очевидно, работает. Что касается того, что коллеги мои здесь озвучивали по части, например, как обсуждались мнения, в части какой-то тотальной там блокировки целых платформ, на что мы не пошли. Эта ситуация немножко похожа с ситуацией ковида, когда мы не стали изолировать людей, а, в общем-то, начали надеяться на то, что мы выработаем соответствующий иммунитет. Сейчас, двигаясь на вашу программу, открывая, например, телефон и забивая в поиск сегодняшнюю тему, открываешь разные ресурсы, в том числе и те, которые, в общем-то... Открываются ресурсы, которые, в общем-то, содержат деструктивную информацию.

И, опять же, тут второй момент – проконтролировать все это, учитывая создание новых ресурсов, тоже сложно. Вопрос идет об иммунитете. То есть у нас в соответствии с законами по противодействию экстремизму и пресечению экстремистских правонарушений, это третья, крайняя мера. Это воспитание, развитие патриотизма, то есть фактически создание у общества иммунитета к подобным явлениям.