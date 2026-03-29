Лукашенко в КНДР: «Мы нужны друг другу». Как белорусов встречали в Пхеньяне

Центральной политической темой уходящих семи дней стал визит Президента Беларуси в КНДР. Александр Лукашенко стал третьим мировым лидером, который посетил Северную Корею. До него это делали только Путин и Си Цзиньпин, и за этой встречей следили далеко за пределами Минска и Пхеньяна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Визит белорусского лидера в КНДР – это не только о двусторонних контактах, но и о смене глобального расклада, когда, как выразился Александр Лукашенко, независимые страны чувствуют объективную потребность в сближении и консолидации усилий в разных направлениях: от безопасности до сельского хозяйства и медицины, чем мы в ближайшее время намерены и заняться в рамках двусторонних отношений. В КНДР отправились наши министры здравоохранения, образования, промышленности, а также заместитель вице-премьера по сельскому хозяйству. Продовольственная безопасность – главная тема для Кореи. Большая часть страны – это горная местность. Пахотных земель не хватает, поэтому корейцам интересен как импорт продовольствия, так и увеличение эффективности своего сельского хозяйства за счет совместных проектов. Северные корейцы – одни из самых трудолюбивых и дисциплинированных наций в мире, но их развитие тормозили санкции Запада. Расстановка сил в регионе меняется. КНДР в последнее время активно сотрудничает с Китаем и Россией. Пришла и наша очередь. Как белорусов встречали в Пхеньяне – в одной из самых закрытых стран мира побывала и наш политический обозреватель Алена Сырова.

КНДР – количество стереотипов и слухов о тамошнем укладе сопоставимо с количеством санкций, которыми официальный Пхеньян обложили. За последнее десятилетие здесь мало кто бывал, но почти все знают, как здесь все устроено. Разумеется, по обрывкам информации. Или думают, что знают. Прежде всего в Пхеньяне тем, кто привык к хаосу, в глаза бросается упорядоченность и регламентированность. И именно благодаря этому отсутствие суеты в 3-миллионной столице.

Привычного нам шума нет, несмотря на движение, которое стало интенсивнее за последние пару лет. Да, китайский автопром добрался и сюда, но на дорогах не доминирует. В столицу КНДР действительно попасть сложно, но возможно – по личной инициативе или по приглашению в составе делегации.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Для работы журналистов в любом государстве есть свои правила. Для нас было особенно интересно, как все устроено в КНДР. Из необычного, чтобы работники СМИ выделялись из общей массы делегаций, нам выдали вот такие повязки. Носить их обязательно, но в Год белорусской женщины можно и договориться.

У туриста, бизнесмена, министра в КНДР пути два – через Китай или через Россию. Торговые потоки страны, которая на протяжении десятилетий находится под санкциями ООН, как могут, так и идут теми же путями. Сегодня с перспективой расширения, правда, за счет отношений с государствами, которым можно доверять. Белорусская делегация в Пхеньяне на уровне правительств в течение пары лет была уже несколько раз. Историческая встреча Лукашенко и Ким Чен Ына! О чем договорились лидеры двух стран?

В последние годы КНДР стала активизировать и свою внешнюю политику. Ким Чен Ын очень избирательно, но проводит встречи с коллегами вне страны. Еще более избирательно подходит к приглашению их в свою страну. Александра Лукашенко здесь давно и искренне ждали. Будущее КНДР почти в унисон встречало Президента Беларуси фразой «добро пожаловать». Формат церемонии можно было бы считать традиционным и протокольным, если бы не знать, насколько щепетильно здесь подходят к деталям, какое значение им придают. Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи.

День начала официального визита Александра Лукашенко был полон деталей. Сперва посещение дворца Солнца, высшей святыни чучхе и символа бессмертия вождей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Попасть в Кымсусанский дворец можно только по специальному разрешению. Его наличие – знак особого уважения. Дальше сама церемония официальной встречи лидеров. Будто она и не первая такая. Будто и переводчик не нужен. Ко всему атмосфера – тысячи людей, военный парад, представители всех родов войск, конница и 21 залп из пушек как знак высшей почести. А еще диалог, начавшийся между лидерами прямо среди протокола на площади Ким Ир Сена. Продолжился он и на следующей точке, где изначально Председателя Государственных дел КНДР не ждали. Стало понятно, контакт между лидерами есть. Есть понимание мотивов друг друга, есть желание услышать позиции друг друга. Для этого отвели целый отдельный день на территории одной из резиденций. Публично 12-минутный протокол, за кадром двухчасовые переговоры. Вернее, их часть.

Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси. Вот эта жизнь, исходя из собственных реалий, как раз очень понятна белорусам. О том, как развивать страну, выбирая свой путь, глава нашего государства тоже очень хорошо знает. Потому сразу выразил готовность быть полезным в сферах, которые представляют интерес нашим коллегам. Медицина, образование, промышленность. Мы и прежде работали: продукты белорусские в КНДР есть, техника, включая карьерную, но будто притормаживали. Сейчас все должно измениться. Александр Лукашенко констатировал: на новый этап отношений Минск и Пхеньян выходят с опозданием. Дружественные отношения Беларуси и КНДР никогда не прерывались – Лукашенко.