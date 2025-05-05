Ими гордится вся страна! Президент вручил госнаграды самым достойным – подводим итоги

Начнем с героев нашего времени. Именно так назвал Президент сегодняшних гостей во Дворце Независимости. Государственные награды, полученные за три дня до великого праздника 80-летия Победы – это огромная честь и невидимая нить, которая объединяет лучших представителей современной Беларуси с подвигом наших предков в Великой Отечественной войне. Великая Победа и сохранение памяти о ней – часть национальной идеи белорусов. Эти слова прозвучали из уст Президента на торжественной церемонии вручения орденов, медалей и присвоения званий. Здесь все, кто в мирное время остается на передовой – каждый в своих сферах. Силовой блок – защита Родины. Представители крупных предприятий – на страже экономической и продовольственной безопасности. Ветераны, чьи опыт и мудрость помогают двигаться вперед. Ученые, которые каждый день совершают открытия и приближают нас к новым достижениям. Спортсмены, которые несмотря на международные ограничения не снижают планку и вырываются вперед. И, безусловно, творческие люди, которые со сцены показывают, на что способна сила музыки: своими произведениями вдохновляя, мотивируя, даря чувство гордости и любви к своей родине. Наш политический обозреватель Евгений Пустовой. Скромные люди, которыми гордится вся страна.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодня дан старт празднованию государственного, грандиозного и всенародного Дня Победы. Во Дворце Независимости вручены награды современным героям. Героям созидательного и мирного труда в независимой Беларуси. Высокие ноты созидания. И квартета-организаторов, взорвавших овациями Беларусь «Марафоном единства».

И подразделения таможенников спасших от взрыва российский Пятигорск в эти праздничные дни. На Варшавском мосту задержали микроавтобус, начиненный взрывчаткой. Изъято 580 кг бризантной взрывчатки, она превосходит тротил примерно на 30 %. Опасная находка была профессионально замаскирована и обработана специальной смазкой, чтобы собаки не учуяли. Но бдительность белорусских таможенников сохранила десятки и сотни жизней. Сегодня герои в погонах во Дворце Независимости.

Дарья Савич, старший инспектор отдела таможенных операций и контроля №1 таможенного поста «Варшавский мост» Брестской таможни:

Анализируя систему управления рисками, после того, как водитель подал документы для дальнейшего оформления, было выявлено несколько индикаторов риска. Была проведена оценка, анализ, после чего транспортное средство было направлено на мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. И по этому решению проводились более углубленные и тщательные досмотры этого транспортного средства.

Дмитрий Волчкович, старший инспектор отдела проведения таможенных операций таможенного контроля Брестской таможни:

Немножко решили подстраховаться. То есть делать так, как нужно было. Если есть подозрения, отправляем машину на бокс и дальше пускай занимаются. Появятся предотвратители, не появятся – спим, грубо говоря, спокойно. Ордена, благодарности, и почетные звания. Это всегда волнительное событие в жизни человека. Награды в преддверии всенародного праздника – символичны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшняя церемония награждения глубоко символична, она особая. Приурочена к священной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко: Великая Победа и сохранение памяти о ней – часть национальной идеи белорусов.

О верности победного наследия скажет заместитель финансовой милиции. У наших людей присяги и офицерской чести есть не книжные ориентиры, а фронтовики – реальные герои семейной истории.

Виктор Селицкий, заместитель директора ДФР КГК Беларуси:

То, как сейчас себя ведут офицеры, то, как они всех себя отдают службе Родине – это все передается через кровь, через гены от наших дедов, наших прадедов, И то, какие испытания они прошли. Ордена «За службу Родине» вручены следователям и пограничникам. Безопасность страны – это вовсе не историческая данность. Это труд людей в погонах. И чем эффективнее их действия тем менее амбициозное настроение у потенциального противника. Лукашенко: восемь мирных десятилетий прошло, а белорусов проверяют на прочность практически ежедневно.

Воевать приходится производителям и за рынки сбыта, и с оголтелыми санкциями. Сегодня полным кавалером Ордена «За службу Родине» стал Александр Савчиц. Почитай, генерал молокопереработки успел пригласить на предприятие Президента.

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

Для меня каждый день праздник. Честно вам говорю, я иду на работу как на праздник. Поэтому у нас продукты такие. Это не только я, весь коллектив, а это 10 тысяч человек, понимаете ли. Мы сегодня 5200 тонн молока в сутки перерабатываем. И 4700 тонн сыворотки. 10 тысяч тонн жидкости каждый день. Его надо принять, охладить, переработать, продать, вывезти, потому что завтра опять 10 тысяч приедет. Поэтому у нас каждый день праздник. Мы смогли попасть в десяточку и с молоком, и в принципе с качественным продовольствием. А ведь белорусы и не представляют, что может быть по-другому. Зато по всему хорошо знаком белорусский вкус.

Беларусь – нация победителей. Но нам ментально ближе не меч, но орало в руках. Земледелие – это элемент национальной идеи. И наша земля постоянно испытывает трудолюбие наших людей. Сейчас на Полесье активно занимаются мелиорацией. Пример любви к Беларуси – руководитель «Парахонского». Выходец из России сросся корнями с белорусской глебай. Вот он, человек трудовой славы. Осенью Президент приезжал в хозяйство Владимира Хроленко. А сегодня аграрный управленец во Дворце Независимости. И снова награда.

Владимир Хроленко, директор ОАО «Парохонское»:

В награде львиная доля работников, которые работают вместе со мной. 750 человек, каждый вносит определенную лепту в успех, стабильность и процветание нашего предприятия. Сила нашей страны в преемственности поколений. Это золотое правило управленческого подхода.

Александр Лукашенко:

Дорогие друзья, я очень хочу, чтобы сегодняшний день не стал финишным пьедесталом, а превратился для вас, ваших коллективов, в точку отсчета на пути к новым совершениям. Не время сегодня почивать на лаврах, получая награды в преддверии 80-летия Великой Победы. Помните о тех героях, благодаря которым мы живем. Среди награжденных сразу несколько руководителей региональных структур ветеранских организаций. На груди видны награды, а за плечами – ратный и созидательный труд.

Вячеслав Хафизов, председатель Брестской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Сегодня немножко моложе – несовершеннолетние узники, которые заменяют в какой-то степени участников войны, и, конечно же, афганцы. Но и в то же время мы делаем ставку на офицеров запаса, которые прошли хорошую жизненную школу и помогают нам в вопросах воспитания подрастающего поколения.

Мэр столицы и мастер из Барановичей, артисты из Могилева и звезды белорусской эстрады. Все мы потомки победителей. Ведь стыдно же по-другому жить.

Юлия Быкова, поэтесса, солистка группы «Аura»:

В это время, имея все эти возможности, все то, что непомерной ценой, такими жертвами завоевали для нас наши предки, мы не имеем морального права говорить и ныть, что у нас что-то там не получается, мы что-то не можем, нам кто-то мешает. Все мы можем, друзья. Они смогли совершить невозможное. Мы – это их кровь, это наши гены. И наш святой долг, наша обязанность перед теми, кто будет жить в нашей стране потом, – не бояться, мы должны ставить перед собой самые сложные задачи, невыполнимые, и достигать их. Среди награжденных – творческий десант. Они умеют полет творчества совмещать с организаторскими способностями.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики Управления делами Президента Беларуси:

Во Дворце Республики принимаются все самые главные события. Это Всебелорусское народное собрание, это послание главы государства, где каждый раз глава государства говорит свою программу на ближайшие пять лет, как мы будем жить. Для нас это не только моя награда сегодня – это награда всего коллектива. Потому что не было бы моих коллег – не было бы абсолютно ничего. И поверьте, что Дворец Республики живет каждый день вместе со своей страной. Потому что мы всегда в центре своей жизни. Заслуженные и одаренные, патриоты и профессионалы. Все мы жители одной страны с победной историей и будущим. Есть с кем идти вперед.