Новости по тегу #Александр Савчиц

Вся история развития и нашей государственности, и отдельно взятого молочного флагмана – это история труда и секрет успеха.
Березовская площадка – это 5 цехов. Здесь современные подходы к производству и управлению. Президенту сначала показали весь процесс, а затем устроили дегустацию продукции
На первом этапе на реконструкцию предприятие направят около 70 миллионов евро. Коллектив будет сохранен. Работники пройдут дополнительное специальное обучение, чтобы обслуживать высокотехнологичное оборудование.
Государственные награды, полученные за три дня до великого праздника 80-летия Победы – это огромная честь и невидимая нить, которая объединяет лучших представителей современной Беларуси с подвигом наших предков в Великой Отечественной войне.
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