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Новости по тегу #Александр Савчиц

Будет на самом видном месте! Лукашенко подарили скульптуру коровы
31 июля 2026 18:52

Будет на самом видном месте! Лукашенко подарили скульптуру коровы

Надо давать результат! Лукашенко проинспектировал производственную площадку «Савушкин» в Березе
31 июля 2026 18:21

Надо давать результат! Лукашенко проинспектировал производственную площадку «Савушкин» в Березе

Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт»
22 апреля 2026 13:48

Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт»

Ими гордится вся страна! Президент вручил госнаграды самым достойным – подводим итоги
05 мая 2025 17:20

Ими гордится вся страна! Президент вручил госнаграды самым достойным – подводим итоги

Высшая планка. Институт стандартизации и сертификации получил Премию Правительства за достижения в области качества
15 июня 2022 19:56

Высшая планка. Институт стандартизации и сертификации получил Премию Правительства за достижения в области качества

Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия
28 августа 2020 11:47

Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия

Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье
28 августа 2020 11:08

Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»
28 августа 2020 10:54

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»

Александр Лукашенко на совещании по АПК: «Каждый должен шевелиться и зарабатывать деньги»
03 апреля 2018 17:59

Александр Лукашенко на совещании по АПК: «Каждый должен шевелиться и зарабатывать деньги»

Проблемы АПК, средняя зарплата, посещение «Савушкиного продукта»: итоги рабочей поездки Президента в Брестскую область
13 августа 2017 17:53

Проблемы АПК, средняя зарплата, посещение «Савушкиного продукта»: итоги рабочей поездки Президента в Брестскую область

Как сделать облака из молока: необычный фестиваль прошёл в Бресте
29 июля 2016 17:48

Как сделать облака из молока: необычный фестиваль прошёл в Бресте

«Мы еще не такие богатые, чтобы кормить скот всеми добавками, гормонами». О молоке сухом и натуральном интервью с гендиректором ОАО «Савушкин продукт»
26 сентября 2015 18:30

«Мы еще не такие богатые, чтобы кормить скот всеми добавками, гормонами». О молоке сухом и натуральном интервью с гендиректором ОАО «Савушкин продукт»