Лукашенко: Великая Победа и сохранение памяти о ней – часть национальной идеи белорусов

Великая Победа и сохранение памяти о ней – часть национальной идеи белорусов. Эти слова вновь прозвучали из уст Президента на торжественной церемонии. Во Дворце Независимости 5 мая выдающиеся белорусы – герои нашего времени. Традиционно, в канун 9 Мая, Александр Лукашенко вручает государственные награды лучшим из лучших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта церемония награждения глубоко символична, так как приурочена к священной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот подвиг навсегда останется величайшим примером беззаветной любви к Родине, подчеркнул белорусский лидер, наследием, сохранить и приумножить которое – наш священный долг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря беспрецедентному мужеству и единству советского народа завершилась самая страшная, самая кровавая, самая масштабная война в истории человечества, завершилась полным разгромом фашизма. Для Беларуси эта Великая Победа и сохранение памяти о ней – часть национальной идеи. Оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная республика-партизанка, республика-подпольщица заплатила за свое мирное небо огромную цену, потеряв каждого третьего. Подвиг героев навсегда останется величайшим примером беззаветной любви к Родине. Примером, на котором мы воспитываем детей, продолжая традиции, унаследованные от доблестного поколения победителей. Многие отечественные промышленные гиганты – «Беларуськалий», МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ – ведут свою историю начиная с послевоенного времени. Это наследие мы не просто сохранили, но приумножили и превратили в известные белорусские бренды.