Лукашенко: восемь мирных десятилетий прошло, а белорусов проверяют на прочность практически ежедневно

Великая Победа и сохранение памяти о ней – часть национальной идеи белорусов. Эти слова вновь прозвучали из уст Президента на торжественной церемонии. Во Дворце Независимости 5 мая выдающиеся белорусы – герои нашего времени. Традиционно, в канун 9 Мая Александр Лукашенко вручает государственные награды лучшим из лучших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря труду белорусов, ответственному подходу к делу наша страна достигает новых вершин в самых разных отраслях. Среди награжденных – лучшие представители различных сфер. Это руководители отечественных предприятий, представители силового блока, аграрии, те, кто трудится в науке и образовании, люди творческих профессий, а также ветераны труда. Ордена, медали и почетные звания присуждены за продуктивный труд, значительные успехи в охране госграниц, высокие производственные показатели, весомый персональный вклад в улучшение международных связей, а также исключительные достижения в области охраны здоровья, науки, культуры, образования и спорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту. Среди награжденных орденами и медалями, как всегда, немало представителей нашего силового блока. О ваших подвигах порой публично не говорят. Но я хочу, чтобы все знали: ребята, вы герои! Спасибо за службу! Страна за вами как за каменной стеной.

Среди тех, кто удостоен государственных наград, – руководители регионов и известных отечественных предприятий, чью продукцию знают и любят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Сегодня мы чествуем и наших аграриев. Руководителей передовых хозяйств, которые уже сейчас показывают, как можно жить и работать в деревне будущего. Ваш опыт полезен всей стране.

Но, конечно, будущего нет без тех, кто трудится в науке и образовании. Вы отвечаете не только за подготовку высококлассных специалистов, но и за то, чтобы открытия и наработки как можно быстрее внедрялись в производство и приносили пользу экономике. Гордясь современными достижениями, мы должны поблагодарить за сохранение традиций наших доблестных ветеранов труда. Ваши мудрые советы, активная жизненная позиция бесценны и помогают решать многие задачи. Многому научил и многое показал наш грандиозный по замыслу и исполнению проект «Марафон единства». За несколько месяцев организаторы и участники проехали всю страну с большими концертами, тематическими выставками и диалоговыми площадками.