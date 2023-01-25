«Наказать немногих ради того, чтобы спасти многих». Олег Романов о том, как сохранить страну

Григорий Азаренок, СТВ: Я путь прошел долгий, судился, потом они выходили грязью поливали, а потом когда своими глазами посмотришь, что сейчас творится в Украине… Для нас, для общества, для страны, даже для них отсидеть, получить жесткую реакцию – это будет милосерднее, чем им позволить уничтожить нашу страну. И потом вместе с собой соответственно.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Я всегда исхожу из макиавеллиевского принципа, что наказать немногих ради того, чтобы спасти многих – это один из принципов гуманизма, милосердия. Я часто думаю, а если бы, например, ГКЧП, к нему как ни относись: хорошо или плохо, если бы они заняли более жесткую позицию, в их составе был министр обороны СССР, тогда не дали бы развалить СССР. История пошла бы по-другому. Оценки могут быть разными, кому-то нравится, я согласен, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой, которая повлекла за собой миллионы и десятки миллионов жертв на постсоветском пространстве в гражданских войнах, локальных конфликтах, в росте преступности, наркомании.

В этом смысле жесткая позиция Президента, связанная с подавлением тех, кто направлен на деструкцию, кто направлен на разрушение нашей страны, вольная или невольная, как правило, вольная, сознательная. То есть редко кто не отдает себе отчет в том, что он делает. Потом, когда они перед камерами милицейскими говорят, что не осознавал, не думал, ерунда это все. Все они осознавали и думали. В этом смысле реакция такая жесткая на подрыв стабильности конституционного строя, порядка, безопасности в нашей стране. Это защита миллионов людей, в этом смысле это гуманизм.

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