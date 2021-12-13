Иван Мамайко: что такое гражданство и какие проблемы в этом вопросе есть в странах ЕС?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Это очень важно. Живет семья, она бросила там все, убежала от этих ужасов, когда на тебя могут мины, снаряды упасть, тебя могут застрелить, ребенок не в безопасности. Они живут здесь, он учится, мечтает о какой-то специальности, может быть, о своем деле. И он постоянно знает, что немножко не такой, как окружающие, что он немножко ущербный по сравнению с любым белорусом, даже тем, который по утру стоит около магазина и стучится туда с понятной целью. Он хуже, тот – гражданин. И сейчас мы нормальных, работящих людей принимаем в гражданство. Это, правда, для них очень важно. Для самоощущения, самоуважения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Впереди референдум, им голосовать придется.
Алена Сырова, СТВ:
Для вас это, наверное, тоже немаловажно.
Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Да. Хотел бы добавить по аспекту безопасности. Демографическая безопасность – это одна из главных составляющих вопроса национальной безопасности, и то, что в этом есть проблемы, ни для кого не секрет. Эти проблемы характерны не только для Беларуси, они характерны в целом для Европы. Коэффициент рождаемости по странам Евросоюза сейчас составляет 1,38 при коэффициенте только 2,11 возможно репродуктивное воспроизводство нации как таковой. Мы же эту ситуацию видим и у нас. И в Евросоюзе. Тем не менее в Евросоюзе население не уменьшается за счет внешней миграции. Но есть такая проблема, как натурализация. Сегодня в странах Евросоюза внешняя миграция в основном происходит за счет арабской дуги.
Кирилл Казаков:
Они и экономические вопросы так решают.
Иван Мамайко:
Я подвожу к тому, что та же статистика – к 2027 году во Франции каждый пятый француз будет мусульманином. Не говоря уже про то, что люди проживают там компактно, эти этнические конгломераты создаются, и они живут по своим понятиям. Это же накладывается потом и на закон. Что такое гражданство? Это юридические взаимоотношения, которые устанавливаются между гражданином и государством и подразумевают соблюдение определенных прав, обязанностей и требований. К сожалению, в этом есть проблемы. У белорусов есть очень хорошая традиция и история. У нас люди натурализируются естественным путем. То ест нельзя сказать, что у нас есть какие-то большие этнические общины, которые проживают компактно, пытаются жить по своим законам и тем более навязывать эти законы обществу. В этом есть очень важный момент. И то, что мы пополняем за счет внешней миграции людей, которые близки нам по культуре, по духу, генетически (те же украинцы) – это очень важный аспект, я считаю. Наши западные соседи, поляки, поняли это уже давно, и они проводят очень активную политику в отношении тех же белорусов и украинцев, белорусов в первую очередь.
Кирилл Казаков:
Я помню эти объявления, чешские, польские, о том, что мы прежде всего принимаем белорусов, украинцев, русских.
Иван Мамайко:
И еще один нюанс, потому что это отдельная тема, по поводу безопасности в целом. Алексей Бегун назвал цифры по поводу приема в гражданство. Давайте не будем забывать, что у нас значительный массив иностранных граждан, которые здесь имеют постоянный вид на жительство, которые здесь временно прибывают на год. И в отношении них постоянно проводится кропотливая работа со стороны органов внутренних дел. Она может быть незаметна, но эти граждане находятся под определенным контролем. То есть проживает ли он по месту регистрации, работает ли там, где он заявил, какой у него источник дохода. И именно за счет этого нам удается достойным образом решать вопросы гражданства.
Какие преимущества по сравнению с видом на жительство дает белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун – читайте здесь.