Иван Мамайко: что такое гражданство и какие проблемы в этом вопросе есть в странах ЕС?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Это очень важно. Живет семья, она бросила там все, убежала от этих ужасов, когда на тебя могут мины, снаряды упасть, тебя могут застрелить, ребенок не в безопасности. Они живут здесь, он учится, мечтает о какой-то специальности, может быть, о своем деле. И он постоянно знает, что немножко не такой, как окружающие, что он немножко ущербный по сравнению с любым белорусом, даже тем, который по утру стоит около магазина и стучится туда с понятной целью. Он хуже, тот – гражданин. И сейчас мы нормальных, работящих людей принимаем в гражданство. Это, правда, для них очень важно. Для самоощущения, самоуважения. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Впереди референдум, им голосовать придется. Алена Сырова, СТВ:

Для вас это, наверное, тоже немаловажно.

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Да. Хотел бы добавить по аспекту безопасности. Демографическая безопасность – это одна из главных составляющих вопроса национальной безопасности, и то, что в этом есть проблемы, ни для кого не секрет. Эти проблемы характерны не только для Беларуси, они характерны в целом для Европы. Коэффициент рождаемости по странам Евросоюза сейчас составляет 1,38 при коэффициенте только 2,11 возможно репродуктивное воспроизводство нации как таковой. Мы же эту ситуацию видим и у нас. И в Евросоюзе. Тем не менее в Евросоюзе население не уменьшается за счет внешней миграции. Но есть такая проблема, как натурализация. Сегодня в странах Евросоюза внешняя миграция в основном происходит за счет арабской дуги.

Кирилл Казаков:

Они и экономические вопросы так решают. Иван Мамайко:

Я подвожу к тому, что та же статистика – к 2027 году во Франции каждый пятый француз будет мусульманином. Не говоря уже про то, что люди проживают там компактно, эти этнические конгломераты создаются, и они живут по своим понятиям. Это же накладывается потом и на закон. Что такое гражданство? Это юридические взаимоотношения, которые устанавливаются между гражданином и государством и подразумевают соблюдение определенных прав, обязанностей и требований. К сожалению, в этом есть проблемы. У белорусов есть очень хорошая традиция и история. У нас люди натурализируются естественным путем. То ест нельзя сказать, что у нас есть какие-то большие этнические общины, которые проживают компактно, пытаются жить по своим законам и тем более навязывать эти законы обществу. В этом есть очень важный момент. И то, что мы пополняем за счет внешней миграции людей, которые близки нам по культуре, по духу, генетически (те же украинцы) – это очень важный аспект, я считаю. Наши западные соседи, поляки, поняли это уже давно, и они проводят очень активную политику в отношении тех же белорусов и украинцев, белорусов в первую очередь.