«Ни в коем случае без жилета выходить на лёд нельзя». О правилах зимней рыбалки напомнил ОСВОД

Новости Беларуси. В связи с переменчивой погодой и устойчивой плюсовой температурой спасатели рекомендуют не выходить на лед, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас на водоемах поверхность непрочная. Высока опасность несчастных случаев. Для безопасного выхода на лед его минимальная толщина должна быть не менее 7 сантиметров. Сейчас местами он намного тоньше.

В Червенском районе насчитывается около 30 больших и малых водоемов. Еженедельно сотрудники ОСВОД вместе с МЧС проводят рейды.

Василий Ладутько, председатель Червенской районной организации ОСВОД:

И в хороший мороз лед не везде бывает прочным. Особенно бывает он непрочный там, где много травы, осоки. Вечером бывает морозик, утром +4...+6 °C, лед интенсивно тает. Рыбак всегда должен иметь с собой спасательный жилет, ни в коем случае без жилета выходить на лед нельзя. Надо с собой иметь веревку, чтобы зацепить за пояс, зацепить за близстоящий куст или дерево.

С начала 2023 года в Минской области утонули два человека. Еще троих удалось спасти.