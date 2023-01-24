Единый безлимитный проездной на все виды наземного транспорта – в Мингорисполкоме рассказали подробности

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Эта тема обсуждается не первый месяц, обсуждается на уровне Мингорисполкома. С инициативой вышли наши сотрудники, которые курируют данную отрасль. Они предложили упростить процедуру для наших жителей, чтобы не считать, сколько проездов у вас будет в троллейбусе, автобусе и так далее – вы покупаете разные проездные на количество проездов. Мы хотим сделать единый проездной на количество проездов, который позволил бы вам ездить на всех наземных видах транспорта. С этим вопросом мы должны выйти на компетентные органы, на наш совет и услышать их точку зрения. Мы считаем, что самое главное, чтобы это было удобно и комфортно жителям.