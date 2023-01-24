Единый безлимитный проездной на все виды наземного транспорта – в Мингорисполкоме рассказали подробности
Новости Беларуси. Между Мингорисполкомом и учебным центром «Образовательные технологии» подписано соглашение о содействии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В рамках двустороннего сотрудничества пройдут мейнстримы по обмену опытом, в том числе методиками обучения, диалоговые площадки, открытые уроки.
На заседании в Мингорисполкоме также обсудили вопрос о введении единого безлимитного проездного билета на все виды наземного транспорта. Проект пока в разработке.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Эта тема обсуждается не первый месяц, обсуждается на уровне Мингорисполкома. С инициативой вышли наши сотрудники, которые курируют данную отрасль. Они предложили упростить процедуру для наших жителей, чтобы не считать, сколько проездов у вас будет в троллейбусе, автобусе и так далее – вы покупаете разные проездные на количество проездов. Мы хотим сделать единый проездной на количество проездов, который позволил бы вам ездить на всех наземных видах транспорта. С этим вопросом мы должны выйти на компетентные органы, на наш совет и услышать их точку зрения. Мы считаем, что самое главное, чтобы это было удобно и комфортно жителям.
Кроме того, на встрече говорили о развитии и поддержке предпринимательства. Подняли тему изменений требований к размещению наружной рекламы. Обратили внимание на цветовое оформление, размещение товарных знаков и габариты. Реклама должна быть комфортна для восприятия.
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