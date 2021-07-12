Илья Бегун: «Вся эта проблема с беженцами – это ложь чистейшей воды, им нужны эти люди»

Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:

Я думаю, что будут затрудняться некоторые ответить на этот вопрос. Проводили опрос с мэром города похожим образом, когда спрашивали, как его зовут, люди затруднялись ответить. В поведении коллективного Запада есть очень принципиально важный момент, на который необходимо обратить внимание тем белорусам – сторонникам белорусских протестов. Сначала коллективный Запад вышибает наши двери с ноги. Или какой-либо другой страны. Пытается установить в чужом монастыре свой устав, а затем, чуть что, разводит рученьки, делает круглые глазоньки и говорит: «Ой!» Вот это тот момент, который очень важно учитывать. Едва ли можно считать, что нас, в случае чего, ждет какая-то другая история.

Кирилл Казаков:

Представьте, что мы становимся частью коллективного Запада. Беларусь входит в некое союзничество с Евросоюзом. Мы, получается, от кого ждем мигрантов – от России или Украины? Они же все равно к нам едут. Мы должны, по идее, вводить и у нас комендантский час, вводить чуть ли не военное положение. Ведь они-то поедут, а мы от кого будем спасаться?

Илья Бегун, аналитик:

Мы столкнемся с другой проблемой. Куда-нибудь в Германию, куда едут сейчас все молодые в Литве... Там убыль населения уже миллион человек с момента распада Советского Союза. У них сейчас некому ни гвоздь вбить, ни унитаз отремонтировать, даже веб-дизайнеры в спросе. У них официально на сайте миграционном есть огромный перечень профессий, которые сейчас востребованы, там есть практически все профессии, которые существуют. У них нехватка кадров, поэтому вся эта проблема с беженцами – это ложь чистейшей воды, им нужны эти люди, потому что некому будет завтра забить гвоздь, а у них начинают расти цены на услуги. При этом зарплаты не растут соразмерно стоимости услуг.