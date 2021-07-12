Сергей Рачков: «Рост миграции из Ближнего Востока, стран Африки обусловлен ещё и пандемией»

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Здесь не только мусульмане, тут граждане разных стран, и не всегда они будут мусульмане. Дело заключается в том, что они не интегрируются, а создают собственное общество фактически. Литва этого и боится.
Вадим Боровик, политолог:
Два понятия – легальная миграция и нелегальная миграция. Люди, которые нелегально, бегут от беды, от горя на их земле.
Кирилл Казаков:
Либо от тюремного срока, что тоже очень часто бывает.
Вадим Боровик:
Зачастую не имеют образования, имущества, необходимых, даже средств, чтобы оплатить какое-то образование. Вся эта нагрузка ложится на принимающее государство – этого Прибалтика и боится. И в Германии, и во Франции есть программы, где они призывают, чтобы к ним выезжала квалифицированная рабочая сила. Они проверяют уже на этапе выезда, насколько человек подготовлен, как он будет жить. Даже консул проводит интервью с ним, интересуется, каким образом он будет жить на территории этого государства. В данном случае человек приехал с последними минимальными сбережениями, не имея знаний. А еще важный момент – конфликт цивилизаций. Илья говорил, когда он находился в определенном месте, что для него было непривычно то, что происходит утренняя молитва, намаз и прочее. Придется прибалтам к этому привыкать. Это конфликт цивилизаций, и чтобы ассимилировать такие группы населения, нужно провести очень серьезную работу. И не только материальные затраты, но должны работать и психологи, и специалисты по безопасности. Работа с обществом.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Рост миграции из Ближнего Востока, стран Африки обусловлен еще и пандемией. Там просто катастрофическая обстановка в экономике, с продовольствием, поэтому есть объективные причины. Но в этом нет никакой роли Республики Беларусь.
Кирилл Казаков:
Почему итальянцы не обвиняют Тунис в том, что оттуда бегут мигранты? Почему из Алжира плывут во Францию мигранты, Франция не обвиняет Алжир?
Вадим Боровик:
Давайте сделаем один акцент. Европа привыкла, вся история Европы – колонии. Почему алжирцев много во Франции? Колонии там были такие. Они привыкли получать выгоду, ведь зачастую бусы менялись на золото. У них отношение к этим народам.
Поймите разницу. Раньше, чтобы доплыть, нужны были месяцы, нужны были средства, чтобы создать такой корабль и иметь такое вооружение. А сегодня мир стал очень тесным. Молниеносная передача информации. Почему на границе легко? Приехали ребята, 50 человек, легко переправились через литовскую границу. Они СМС отправили – вот это и есть канал: к этим людям обратись. И они по этому каналу через дырку в границе легко попадают в Прибалтику. То же самое перелет. Сегодня несколько часов, и ты из одного региона, где эти страны устроили бойню, попадаешь в другой, безопасный, и уже выдвигаешь требования. Когда эта группа маленькая, 200-300, даже несколько тысяч человек – одно. Но когда формируются семьи, целые гетто мигрантов, у них начинаются политические права, экономические и прочие. Они отстаивают свои интересы, и это создает дополнительную экономическую нагрузку на то государство, которое принимает.
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