Сергей Рачков: «Рост миграции из Ближнего Востока, стран Африки обусловлен ещё и пандемией»

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Здесь не только мусульмане, тут граждане разных стран, и не всегда они будут мусульмане. Дело заключается в том, что они не интегрируются, а создают собственное общество фактически. Литва этого и боится.

Вадим Боровик, политолог:

Два понятия – легальная миграция и нелегальная миграция. Люди, которые нелегально, бегут от беды, от горя на их земле.

Кирилл Казаков:

Либо от тюремного срока, что тоже очень часто бывает.

Вадим Боровик:

Зачастую не имеют образования, имущества, необходимых, даже средств, чтобы оплатить какое-то образование. Вся эта нагрузка ложится на принимающее государство – этого Прибалтика и боится. И в Германии, и во Франции есть программы, где они призывают, чтобы к ним выезжала квалифицированная рабочая сила. Они проверяют уже на этапе выезда, насколько человек подготовлен, как он будет жить. Даже консул проводит интервью с ним, интересуется, каким образом он будет жить на территории этого государства. В данном случае человек приехал с последними минимальными сбережениями, не имея знаний. А еще важный момент – конфликт цивилизаций. Илья говорил, когда он находился в определенном месте, что для него было непривычно то, что происходит утренняя молитва, намаз и прочее. Придется прибалтам к этому привыкать. Это конфликт цивилизаций, и чтобы ассимилировать такие группы населения, нужно провести очень серьезную работу. И не только материальные затраты, но должны работать и психологи, и специалисты по безопасности. Работа с обществом.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Рост миграции из Ближнего Востока, стран Африки обусловлен еще и пандемией. Там просто катастрофическая обстановка в экономике, с продовольствием, поэтому есть объективные причины. Но в этом нет никакой роли Республики Беларусь.