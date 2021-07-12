Сложно ли сейчас приехать из Риги в Минск? Рассказала девушка, у которой получилось

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

С большим трудом вы приехали из Риги в Минск?

Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:

Хотела обратить на это внимание. Я пересекала границу Литвы, и когда уже находилась на белорусской границе, белорусский пограничник два часа добросовестно выполнял свою работу. Он не звонил на литовскую границу и не спрашивал, как же так получилось, что вы ее выпустили и я сейчас с ней сижу в три-четыре часа ночи и пытаюсь выяснить, какие цели ее приезда? Он выяснял, что за программа «По существу», какая тематика. Кирилл Казаков:

А литовцы пропускали «едет, и поезжай»? Алена Дзиодзина:

В принципе, да. Кирилл Казаков:

Ведь это тот же самый принцип, по которому мы выпускаем людей. Литовцы выпускают к нам человека, как оказалось, с некими проблемами в бюрократических вопросах в Беларуси. Правильно?