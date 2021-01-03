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«Я люблю вас». Вот как Александр Солодуха поздравил СТВ с 20-летием

03 января 2021 18:06
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Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Я люблю вас». Вот как Александр Солодуха поздравил СТВ с 20-летием-1

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Дорогие друзья, от всей души и чистого сердца я, белорусский певец Александр Солодуха, хочу поздравить столичный телеканал СТВ с юбилеем, с 20-летием, пожелать им счастья, здоровья, удачи, любви, долгих лет процветания на благо нашей родины Республики Беларусь, шикарных передач, отличных сюжетов, всего доброго. Ребята, телеканал СТВ, я люблю вас.

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# 20 лет СТВ # общество # Александр Солодуха # Фотофакт

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